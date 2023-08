Unterm Durchschnitt

Negative Auswirkungen des Regens auf die Salzwedeler Landwirtschaft

Von: Armon Böhm

Teilen

Philipp Fölsch und Annegret Jacobs warfen einen Blick auf ein Weizenfeld in Dambeck. Durch den Regen der letzten Tage eigne sich das Korn nur noch als Tierfutter. © Böhm, Armon

Aktuell regnet es in und um Salzwedel fast täglich. Ein Umstand, der zwar allgemein der Natur guttut, doch für die Ernte negative Folgen hat. Annegret Jacobs und Philipp Fölsch berichten.

Salzwedel / Dambeck – Kaum ein Tag vergeht, ohne dass die Wolken sich grau färben und in einem Regenschauer auf die Hansestadt und ihre Ortschaften ergießen – ein lang ersehnter Wetterwechsel, da die Region laut Altmarkkreis Salzwedel bereits seit 2018 an einer anhaltenden Trockenheit leidet (AZ berichtete). Doch für die Landwirtschaft kommt dieser Umschwung sowohl zu spät als auch in einem zu großen Umfang. Annegret Jacobs, Geschäftsführerin des altmärkischen Bauernverbandes, und Philipp Fölsch, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des Betriebs Agrarprodukte Dambeck, warfen mit der AZ einen Blick auf ein Dambecker Weizenfeld.

Zu viel des Guten

„Wir wollen uns ja nicht beschweren“, machte Jacobs gleich zu Beginn des Gesprächs klar. Denn „die Natur hat das echt nötig gehabt“, führte sie weiter aus. Auch Fölsch verdeutlichte, dass man ja nicht „jammern“ wolle. Doch ein Blick auf das Weizenfeld zeigte schnell, dass es nun mal auch zu viel des Guten geben kann.



Die Ähre hängt Richtung Erde und große Pfützen ziehen sich durch das Feld. Statt satter goldener Farben, sind nur grau und schwarz zu erblicken. Dazwischen kräftiges Grün, doch handelt es sich dabei um Unkraut, das gedeiht und dem Getreide die Kraft entzieht. „Es ist spröde und weich“, sagte Jacobs, als sie ein Korn mit einem Fingernagel zerdrückte. „Eigentlich sollte es hart sein wie Glas“, ergänzte Fölsch. „Die sind nur noch als Tierfutter geeignet“, führte der Geschäftsführer weiter aus.



Eigentlich handle es sich um A-Weizen, sprich Qualitätsweizen, der sonst in der Lebensmittelindustrie genutzt und zu Mehl verarbeitet werde. „Das Quellvolumen reicht dafür aber nicht mehr“, kommentierte Fölsch anschließend. „Es bräuchte zwei Tage Sonnenschein, so 25 Grad, und Wind, dann wirds wieder besser und man könnte ernten“, erläuterte er. Jacobs rechne noch mit etwa acht bis zehn Dreschtagen.



Unterm Durchschnitt

Bereits geerntet habe der Betrieb in Dambeck laut Fölsch Gerste. Sowohl sei der Ertrag durchschnittlich als auch die Qualität gut. Raps, wovon er insgesamt 100 Hektar habe, sei zu 70 Prozent fertig. Da sei der Ertrag zwar leicht unter dem Durchschnitt, aber die Qualität gut. 200 Hektar Erbsen wären auch schon geerntet, jedoch mit einem unterdurchschnittlichen Ertrag. Und bei Weizen habe der Betrieb noch 350 Hektar vor sich.



Während im Mai laut der Geschäftsführerin nur 10 Millimeter Regen in ganz Salzwedel vom Himmel fielen, wodurch Landwirte große Sorgen hatten, dass sie nicht einmal genügend Futter für ihre Tiere ernten könnten, wären es allein im Juli 100 Millimeter gewesen. „Bisschen mehr verteilt auch im Mai und es wäre eine Bombenernte geworden“, sagte Jacobs abschließend.