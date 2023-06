Salzwedel: Nachfolgesuche für Vita-Geschäftsführerin gestaltet sich schwierig

Unersetzlich – vom Lob zur Bürde

Weiter im Licht der Öffentlichkeit: Marion Vongehr-Bülow bei der Feier zu 30 Jahren Seniorenzentrum Vita. Unklar ist, wer den Führungsposten bald übernimmt.

30 Jahre – und kein Ende? Es hat fast den Anschein als entwickelte sich die Nachbesetzung der Stelle der langjährigen Vita-Seniorenzentrum-Chefin zur ausgedehnten Hängepartie. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.

Salzwedel – Ihre Bedeutung für die Einrichtung wurde am Freitag, 9. Juni, allenthalben sichtbar. Denn als die Feierlichkeiten zu 30 Jahre Seniorenzentrum Vita in Salzwedel begangen wurden (AZ berichtete), stand ihre Person dabei dauerhaft im Fokus: Marion Vongehr-Bülow.

Wenn es um drei Jahrzehnte währenden Geschicke der Vita-Geschäftsführerin geht, kennt die öffentliche Meinung, wie aus den Redebeiträgen der Laudatoren deutlich wurde, offenbar nur eine Richtung. Vongehr-Bülow genießt hohes Ansehen und scheint auf ihrer Position nahezu unersetzlich. Oder vielleicht doch wortwörtlich?



Ruhestand erst einmal aufgeschoben

„Ich bleibe so lange, wie es nötig ist, die Vita sauber zu übergeben“, zeigte sich die in diesem Monat 65 werdende Leiterin am Freitag auf AZ-Nachfrage entschieden und schloss eine Einarbeitungsphase mit ein. Eigentlich sollte sich die Seniorenzentrum-Chefin schon allmählich auf ihren baldigen Ruhestand einrichten. Das scheint sich nun allerdings etwas länger hinzuziehen.



Zwar haben seit offiziellem Bewerbungsschluss am 31. März Gespräche über eine mögliche Nachfolge stattgefunden, aber bislang passte kein Bewerber ins Anforderungsprofil. Dabei hat das Wirken der souveränen Wendländerin offenbar die Hürde für die Kandidaten höher gehängt, als sie sie selbst seinerzeit nehmen musste.



Die Vita war Vongehr-Bülows zweiter Karriereschritt. Mit den spezifischen Herausforderungen eines Seniorenheimes hatte sie 1993 noch nicht so viel Erfahrung. Die brauchte sie in der damals noch übersichtlicheren Pflegelandschaft auch nicht, sie wuchs mit den Aufgaben. „Ich konnte Bilanzen lesen“, sagt die diplomierte Betriebswirtin und Sozialökonomin selbst über den Start.



Und was benötigt ein Bewerber heute? Die mit Datum vom 10. Februar 2023 immer noch veröffentlichte Ausschreibung der Hansestadt Salzwedel umfasst neben einschlägiger Berufserfahrung in leitender Funktion auch „fundierte Kenntnisse in aktuellen pflege- und sozialrechtlichen Fragestellungen“ sowie „Erfahrung im Controlling aller Prozesse einer Pflegeeinrichtung“.



Höhere Komplexität bei Personalmangel

Die Komplexität der Aufgaben hat zugenommen. Das unterstrich auch Vongehr-Bülow in ihrer Jubiläumsrede. Aber wie mit dem Fachkräftemangel beim Pflegepersonal selbst, so stehen geeignete Kandidaten auch für ihre Position nicht eben Schlange.



Muss also doch das Anforderungsprofil gekürzt werden? Derzeit hat sich die Stadt noch nicht geäußert. Der Marketing-Chef der Vita, Markus Lüscher, lächelt am Freitag: „Footprints!“ Die Fußstapfen der Gründungsgeschäftsführerin werden so oder so groß bleiben.