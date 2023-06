Mögliche Hoffnung für Neubau: Bildungsministerium stellt 17 Millionen Euro für Schulen bereit

Von: Lydia Zahn

Die Container, auch Haus II genannt, der Salzwedeler Lessing-Schule sind mehr als 30 Jahre alt und haben eigentlich längst ausgedient. © Zahn, Lydia

Ein Neubau für die Lessing-Schule, der die Uralt-Container ersetzen könnte, würde um die sechs Millionen Euro kosten – viel Geld. Ein Fördertopf des Landes mit 17 Millionen Euro für Schulen könnte nun Hoffnung geben.

Salzwedel – Die Lage bessert sich nicht von allein – ein Handeln ist zwingend erforderlich. Die Zustände im Haus II (den Containern) der Lessing-Ganztags- und Gemeinschaftsschule an der Lindenallee in Salzwedel lassen mehr als zu wünschen übrig. Doch vielleicht gibt es nun Hoffnung.

Zur Erinnerung: In den Containern gibt es Probleme mit Ungeziefer, Gestank, Toiletten, die durch alte Rohre regelmäßig verstopft sind und gespült werden müssen, es herrscht ein baulicher Zustand, der eigentlich inakzeptabel sein sollte. Nicht außer Acht zu lassen ist in diesem Zusammenhang das Alter der Container. Gedacht waren diese 1992 nämlich einmal als Übergangslösung für kurze Zeit. Daraus wurden jedoch 31 Jahre. Und weil sich bisher nichts getan hat, rief das jüngst zwei Elternvertreter auf den Plan, die sich an den Bildungs- und den Bauausschuss des Kreises wandten. Jedoch ohne Erfolg.



Neubau würde sechs Millionen kosten

Das größte Problem an der ganzen Sache dürfte sein, dass ein Neubau um die sechs Millionen Euro kosten würde. Geld, welches der Altmarkkreis Salzwedel nicht hat. Die AZ fragte nun beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt nach und wollte wissen, welche Möglichkeiten die Behörde hat. „Das Landesschulamt selbst ist für den Arbeitsschutz der Landesbediensteten in den Schulen zuständig. Für uns war die Berichterstattung Anlass zu prüfen, welche Handlungsoptionen wir dabei haben. Das Verfahren ist aber so, dass über Feststellungen, die bei Begehungen gemacht werden, der Schulträger informiert wird, der die Probleme dann behebt“, erklärt deren Pressesprecher Tobias Kühne. Hört sich an, als schiebe das Landesschulamt alle Verantwortung von sich und damit zum Altmarkkreis.



Doch ganz ohne konkrete Informationen bleibt Kühnes Antwort nicht. Er weißt darauf hin, dass es ein infrage kommendes Fördermittelprogramm geben würde.

Land bietet zwei Fördermitteltöpfe

Genauer führt das Josefine Hannig, Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, aus. „Das Problembewusstsein hinsichtlich von Sanierungsstaus in Schulen im Land ist im Ministerium für Bildung vorhanden. Daher wird ein schulformunabhängiges Förderprogramm aufgelegt, um dem Sanierungsstau entgegenwirkende Baumaßnahmen zu unterstützen“, erklärt sie. Konkret geht es um 17 Millionen Euro für das Jahr 2023. Zwar sei das Geld überwiegend für Sanierungen gedacht, jedoch könnten auch Neubauten davon profitieren.



„Den Trägern – und damit auch dem Träger der Lessing-Gemeinschaftsschule – steht es nach Vollendung der Schulbauförderrichtlinie frei, Mittel zu beantragen“, betont Hannig, und fügt hinzu: „Daneben stehen auch Mittel für Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen im Rahmen des Corona-Sondervermögens (2022 bis 2027) zur Verfügung, auch hier können sie beantragen.“



Ein Lichtblick, mit dem ein Neubau vielleicht möglich werden könnte. Auf die Anfrage beim Kreis, ob es mögliche Fördermittel von Land oder Bund gebe, die bei der Finanzierung helfen könnten, erhielt die AZ keine genaue Antwort. Pressesprecherin Birgit Eurich dazu: „Dem Altmarkkreis Salzwedel als Schulträger ist selbstverständlich bewusst, dass der bauliche Zustand der Container mehr als defizitär ist. Wir arbeiten mit Hochdruck an Lösungen.“

Keine bestehende Gesundheitsgefahr

Weiter teilt sie mit, dass es zwei Begutachtungen der Container gab. „Das Gesundheitsamt und das Bauamt sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es derzeit keine gesundheitlichen Gefährdungen der Kinder gibt“, führt Eurich weiter aus. Der Gestank im Gebäude komme von den WCs, weil „die Benutzer der Jungentoiletten noch sehr stark an der ,Zielgenauigkeit‘ arbeiten müssen“, sieht die Pressesprecherin Urinpfützen als Ursache.



Abschließend sagt Eurich auf die Frage, wie es weitergehen soll: „Die Situation ist derzeit sehr ,sensibel‘ und seitens des Altmarkkreises werden hierzu erst dann Informationen an die Öffentlichkeit gegeben, wenn es tragfähige Lösungen gibt.“