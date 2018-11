Mobile Wache sorgt vielleicht für Durchbruch im Fall Konert

Die Mobile Wache der Lüneburger Polizei in der Ortsmitte von Bergen war gestern mit den beiden Oberkommissaren Bernd Kühlhorn (links) und Helmut Schulz besetzt.

Bergen. Blaue Polizeischilder und die gelbe Beklebung sorgen dafür, dass ein ansonsten unscheinbarer, mausgrauer Container auf dem Bürgersteig der Bergener Ortsdurchfahrt auffällt. Das soll er auch. Die Blechkiste dient als Mobile Wache der Lüneburger Polizei.

Sie ist jeden Tag besetzt. Und nicht nur die jeweils zwei Beamten der Schicht hoffen auf einen entscheidenden Hinweis, der den Durchbruch bringt.

Den Durchbruch im 17 Jahre alten Vermisstenfall Katrin Konert, der aktuell von der Polizei komplett neu aufgerollt wird (AZ berichtete). Zur Erinnerung: Die damals 15 Jahre alte Jugendliche wollte am Neujahrsabend 2001 von Bergen nach Hause in ihren Heimatort Groß Gaddau. Mangels Busverkehr suchte sie eine Mitfahrgelegenheit. In Bergen verliert sich ihre Spur, dort wurde sie zum letzten Mal gesehen. Die Polizei geht davon aus, dass Katrin einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Sie hat aber keine „harte“ Spur, geschweige denn, weiß sie, wo der Leichnam ist.

„Wir dürfen nichts unversucht lassen, um den Fall aufzuklären“, sagt Oberkommissar Helmut Schulz. Er gehört zu der neuen, achtköpfigen Ermittlungsgruppe, die den Fall komplett neu aufnimmt. Gestern saß er zusammen mit seinem Kollegen Bernd Kühlhorn in dem Bürocontainer, der seit Dienstag im Ort steht. Bis zum 4. Dezember werden jeweils ein Mitglied des Ermittlungsteams „Konert“ und ein weiterer Beamter zur Unterstützung in Bergen anzutreffen sein, so Lüneburgs Polizeisprecher Kai Richter.

Es habe schon einige Hinweise gegeben, sagt Richter. Auch hätten die Beamten ein Hintergrund-Gespräch geführt. Ein älterer Herr sei in den Container gekommen und habe den Beamten ein wenig das Beziehungsgeflecht unter den Dorfbewohnern erläutert. „Ich kenne hier ja niemanden und bin erstmals in den Fall eingebunden“, berichtet Schulz. Der Bericht des Einheimischen sei schon spannend gewesen. Ebenso das Lesen der Akten mit fast 650 Hinweisen. Verteilt in dicken Aktenordnern auf einer Länge von rund drei Metern.

Von dem anonymen Hinweisportal der Polizei, BKMS (www.bkms-system.net/katrinkonert), im Internet erhofft sich Kai Richter ebenfalls weitere Anhaltspunkte. Und möglicherweise leistet der NDR nützliche Dienste. Der hat den Fall Konert in Form eines Podcasts aufgegriffen (www.ndr.de/ndr2). „Vielleicht erhöht das auch noch mal den Druck“, so der Sprecher.

Von Jens Schopp