Mitarbeiter treten in die Pedale

Salzwedel. „Unsere Mitarbeiter können sich ein Dienstfahrrad aussuchen“, freut sich Volker Thomas, Einrichtungs- und Verwaltungsleiter des Zentrums für Soziale Psychiatrie (ZSP) in Salzwedel. Er hat diese Aktion am Anfang des Jahres ins Leben gerufen.

Inzwischen radeln 20 Prozent der knapp 100-köpfigen Belegschaft mit solch einem Drahtesel.

Doch von Drahtesel keine Spur: E-Bikes, Tracking- und Rennräder sowie City-Bikes – jeder konnte ganz nach seinem Gusto ein fabrikneues Modell aussuchen und darf es uneingeschränkt privat nutzen. Heißt: Die ZSPler, die sich für ein Dienstfahrrad entschieden haben, können damit zur Arbeit fahren – sie müssen es aber nicht.

Die Idee, die dahintersteckt, erklärt Volker Thomas: „Es geht uns um die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Und neben dem Schwimmen ist das Fahrradfahren das Gesündeste, das man tun kann.“ Zudem liegt Thomas der Umweltschutz am Herzen und er hofft, mit der Aktion die Mitarbeiter noch enger an das Unternehmen zu binden.

Das kauft die von den Beschäftigten ausgesuchten Räder und bleibt deren Eigentümer. Zum Paket gehört auch ein hochwertiges Fahrradschloss und jeder Nutzer muss sich verpflichten, sein Rad immer anzuschließen sowie Diebstähle und Schäden anzuzeigen bzw. zu melden. Auch fällige Reparaturen übernimmt das Unternehmen. Dazu gibt es noch eine Vollkasko-Versicherung und eine Jahresinspektion bzw. Wartung – auch das bezahlt das ZSP. Wer sich ein E-Bike ausgesucht hat, kann dessen Akkus in der Einrichtung an der Hoyersburger Straße kostenlos aufladen.

Im Gegenzug müssen die Mitarbeiter monatlich ein Prozent des Herstellerwertes, wie bei einem Dienstwagen üblich, versteuern. Drei Jahre lang dürfen die ZSPler die Räder nutzen – auch im Urlaub und im Ausland – dann können sie die Bikes für 40 Prozent des Herstellerwertes kaufen. Bei einem 2000 Euro teuren Rad würden dann 800 Euro fällig.

Die Nutzer können ihr Dienstfahrrad nach drei Jahren auch dem ZSP einfach zurückgeben. „Dort werden diese dann in den Therapiegruppen eingesetzt“, blickt Volker Thomas voraus. „Wer vor Ablauf der drei Jahre aus dem Unternehmen aus welchem Grund auch immer ausscheidet, das Fahrrad aber behalten möchte, kann dieses zum jeweiligen Marktwert kaufen“, so der Einrichtungsleiter.

Eines müssen die ZSP-Velozipedisten noch tun: Einen kleinen Aufkleber mit „Dienstfahrrad der Dr. Nowack-Gruppe“, zu der das ZSP gehört, am Rahmen befestigen. Diesen Aufkleber gibt es auch in groß. Er prangt an einem überdachten und damit regengeschützten Fahrradunterstand am ZSP-Eingang an der Hoyersburger Straße. Dieser wurde extra für die Dienstfahrräder gebaut, steht aber auch Beschäftigten zur Verfügung, die mit ihren eigenen Fahrrädern zur Arbeit kommen.

Inzwischen überlegt Volker Thomas bereits, ob er das Dienstfahrrad-Angebot im nächsten Jahr noch einmal neu auflegt. Doch das will der Einrichtungsleiter zuerst mit seinem Betriebsrat abstimmen.

