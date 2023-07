Mit anderthalb Jahren Verspätung: Lessing-Grundschule in Salzwedel bekommt Fahrstuhl

Von: Lydia Zahn

Teilen

Die Firma Otis aus Magdeburg montierte am Donnerstag die Aufzug-Modulteile. © Zahn, Lydia

Mit gut anderthalb Jahren Verspätung hat am Donnerstag der Einbau des Fahrstuhls für die Lessing-Grundschule begonnen. Auf vier Haltestationen geht es demnächst zehn Meter in die Höhe.

Salzwedel – Was lange währt, wird endlich gut: Am Donnerstag wurde mit dem Einbau des neuen Fahrstuhls für die Lessing-Grundschule an der Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel begonnen. Lange hatte es gedauert, bis es soweit war. Ursprünglich sollte der Aufzug schon Ende des Jahres 2021 fertig montiert sein und die Bildungseinrichtung somit barrierefrei machen. Doch Lieferschwierigkeiten hatten die Arbeiten immer wieder verzögert.

Für den Lift, der eine Förderhöhe von etwa zehn Metern hat, sind vier Haltestationen vorgesehen – Keller (dort befindet sich unter anderem der Speisesaal), Erdgeschoss sowie erstes und zweites Obergeschoss. Knapp 115 000 Euro inklusive Leistungen der Nebengewerke lässt sich die Stadt den neuen Aufzug kosten. Fördermittel gibt es dazu keine.



Salzwedel als Vorreiter

Das Besondere an dem Lift: Die Modulbauweise. Damit sei Salzwedel Vorreiter im nördlichen Sachsen-Anhalt, betonte Heike Treichel vom städtischen Bauamt. Normalerweise werde erst der Schacht und anschließend die Technik verbaut. In diesem Fall erinnert die Montage an Bausteine, die aufeinandergesetzt werden. Ein Modulteil wiegt dabei um die acht Tonnen.



Aber mit den einzelnen Modulteilen ist natürlich noch nicht alles getan. Es fehlen noch Fenster, das Wärmedämmverbundsystem sowie die Verbindung von Fassade und Lift. „Wir sind bestrebt, den Fahrstuhl mit Schulbeginn in Einsatz zu bringen“, erklärte Heike Treichel.



Das Projekt hatte einen langen Atem verlangt, aber umso dankbarer ist die Bauamtmitarbeiterin auch: „Die Hansestadt bedankt sich bei den beteiligten Fachfirmen. Es war wirklich eine gute Zusammenarbeit.“



Aber nicht nur an einem Ende der Schule wird gewerkelt. Auch der Schulhof wird erneuert. Mehr dazu lesen Sie in einer der kommenden AZ-Ausgaben.