Haseloff für Ehrung persönlich in Salzwedel

Von: Leif Goetzie

Teilen

Entspannte Gesichter bei Dr. Reiner Haseloff, Christa Rietzschel, Steve Kanitz und Olaf Meining (v.l.). © Goetzie, Leif

Mit ein wenig Verzögerung, aber nicht zu spät traf der Laudator in Salzwedel ein. Baustellen hatten die Anreise „in die Länge gezogen“, entschuldigte sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff bei den Anwesenden im Trauzimmer des Rathauses. Und lockerte gleich zu Beginn die Atmosphäre auf: „Jetzt sind Sie schon ein wenig aufgewärmt.“

Salzwedel – Haseloff selbst, nebst Gattin erschienen, gab sich am Mittwochvormittag in der Hansestadt die Ehre, Christa Rietzschel das Bundesverdienstkreuz am Bande zu überreichen. Und das ist nicht selbstverständlich. Die meisten dieser Ehrungen finden sonst in der Staatskanzlei in Magdeburg statt.

Eine von wenigen

Der früheren Gemeindeschwester und ehemaligen Stadträtin war die Auszeichnung für ihre Verdienste um das Gemeinwohl in Anwesenheit handverlesener Gäste um Bürgermeister Olaf Meining und Landrat Steve Kanitz verliehen worden. Damit gehört Rietzschel nun zu nicht einmal 300.000 Menschen, die den Orden seit Einführung durch den früheren Bundespräsidenten Theodor Heuss im Jahr 1951 erhalten haben.



Haseloff würdigte die 84-Jährige in seiner Laudatio „für viele Jahre währenden Dienst“ an der Gemeinschaft. „Wenn du Hilfe brauchst, geh´ zu Gemeindeschwester Christa“, habe es in Salzwedel immer geheißen. Auch der Jugendstadtrat ginge auf Rietzschels Engagement zurück.



Sie habe sich „auf vielfältige Weise um die sozialen Belange Ihrer Mitmenschen“ gekümmert. Sei es bei der Wohnungssuche für Obdachlose oder die Entwöhnung von der Alkoholsucht. Rietzschel habe immer eine „ganz eigene Art des Umgangs“ gepflegt.



Zuspruch als Passion

Sie wurde geehrt: Christa Rietzschel bei ihrer Dankesrede für das vor ihr liegende Bundesverdienstkreuz. © Goetzie, Leif

„Ich konnte einfach nicht weggucken“, sagte Rietzschel bescheiden in ihrer Dankesrede. Sie wollte „Lösungen für scheinbar ausweglose Situationen finden“. Trost spenden, Mut machen, zur Seite stehen sei nicht selten „beinahe wichtiger als Grundversorgung“ gewesen. Rietzschel bedankte sich bei all denen, die ihr „dabei zur Seite standen“.



Das „Duo Saverio“, bestehend aus den musikalischen Lokalmatadoren Christine Behrendt an der Gitarre und Jens-Peter Dossin auf der Violine, umrahmte den festlichen Rahmen mit feierlich-heiteren Stücken Paganinis und Schuberts.



„Ich habe die Nacht vorher nicht geschlafen“, gab die zunächst aufgeregte Ausgezeichnete nach dem Festakt zu verstehen. Eingeschüchtert von der lokalen und überregionalen Politprominenz wirkte die rüstige Seniorin allerdings nicht.



Egal, ob sich Ministerpräsident oder Bürgermeister in angenehm vertrauter Weise mit einem munteren Kommentar näherten - Christa Rietzschel hatte immer eine schlagfertig-humorige Antwort für ihren Gesprächspartner parat.