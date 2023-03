Miniaturgebäude könnten leere Schaufenster in Salzwedel beleben

Von: Christian Reuter

Teilen

Die Beschäftigten der A & A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH haben schon viele Gebäude originalgetreu nachgebaut, darunter auch das Salzwedeler Kunsthaus. © Benecke, Holger

Der Karlsturm, das Neuperver Tor und das Kunsthaus sind sehenswerte Gebäude in Salzwedel. Diese Objekte und noch Dutzende mehr sind Bestandteil der „Miniaturwelten“, die die Beschäftigten des Bildungsträgers A & A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH geschaffen haben. Doch wo können die Objekte der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden? Darüber diskutierte der Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur während seiner jüngsten Sitzung am Montagabend, 27. März.

Salzwedel. Kulturamtsleiterin Cornelia Wiechmann regte an, den Turm im Burggarten zum Ausstellen einiger Objekte herzurichten. Die Miniaturgebäude könnten dort vom Frühjahr bis zum Herbst im Rahmen von Stadtführungen gezeigt werden. Im Märchenpark gebe es keinen Platz für die Objekte.

Bürgermeister Olaf Meining verwies darauf, dass die Stadt drei Objekte im Bürgercenter präsentiere. Er regte an, die Miniaturwelten zu Festen wie dem Hansefest zu zeigen. Bernd Zahn, sachkundiger Einwohner, schlug vor, Objekte in den Schaufenstern leer stehender Geschäfte auszustellen. Diese Idee fand Meining gut: „Wir greifen das auf und prüfen das. Dazu müsste man die Eigentümer fragen. Es müsste aber beaufsichtigt werden.“