Mehr Männer als Frauen

Mehr Betrügereien und Diebstähle: Salzwedels Polizei hatte 4691 Fälle auf dem Tisch

Von: Lydia Zahn

Knapp 75 Prozent aller Täter (1904) waren im Jahr 2022 Männer – das geht aus der neusten Kriminalstatistik der Polizei für den Altmarkkreis Salzwedel hervor. © Polizei

4691 begangene Straftaten bearbeitete die Polizei 2022 im Altmarkkreis Salzwedel, das sind 344 Ermittlungsverfahren mehr als im Vorjahr und damit ein Zuwachs von 7,9 Prozent. „Dieser Aufwärtstrend ist im ganzen Bundesland zu verzeichnen“, erklärte Revierleiterin Tina Beck, die gemeinsam mit André Kriegbaum, Leiter der Kriminalpolizei, am Donnerstag die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vorstellte.

Altmarkkreis Salzwedel – Vor allem Vermögens- und Fälschungsdelikte (+182) sowie Diebstähle (+143) sind im Vergleich zu 2021 deutlich angestiegen. In erstere Kategorie gehören beispielsweise Taten wie Betrug, Veruntreuung und Fälschung von Geld oder Dokumenten. Aber auch Rauschgiftdelikte sind mehr geworden. 2022 gab es 272 solcher Delikte, das sind 14 mehr als im Vorjahr. Apropos 14: Das ist ebenfalls die Differenz beim Drogenhandel. 2022 konnte die Polizei 31 Fälle von Drogenhandel aufdecken, 2021 waren es 17.

Sexuelle Delikte um fast 50 Prozent gesunken

Aber auch wenn die Zahl der Straftaten insgesamt zugenommen hat, gibt es natürlich auch Bereiche, in denen weniger Verbrechen begangen wurden. So gab es etwa einen Rückgang um fast 50 Prozent bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Waren es vor zwei Jahren noch 72 Fälle, ging die Zahl 2022 auf 37 zurück. 21 Anzeigen wegen sexuellem Missbrauch gingen 2021 bei der Polizei ein, im vergangenen Jahr nur noch fünf – ein Minus von 76 Prozent. Bei Kindern waren es vier Anzeigen, also elf Fälle weniger als 2021. In die Kategorie sexueller Missbrauch gehört übrigens auch die Verbreitung pornografischer Schriften.



Ebenfalls zurückgegangen sind die Diebstähle bei Wohnungseinbrüchen. „2022 hatten wir noch mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Jeder wusste, die Leute sind viel zu Hause. Da lohnt sich kein Einbruchsversuch“, schlussfolgerte Beck.



Von allen 4691 Straftaten, die im vergangenen Jahr begangen wurden, konnten 2576 aufgeklärt werden. Das macht eine Aufklärungsquote von 54,9 Prozent für das Altmarkkreisrevier. Das sind zwar 0,3 Prozent mehr als der Landesdurchschnitt, aber trotzdem eine Einbuße von 4,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2021.



Mehr Männer als Frauen

Zu den 4691 Straftaten gab es 1904 Tatverdächtige, das sind 44 Verdächtige mehr als im Vorjahr. 11,7 Prozent (222) davon waren keine Deutschen. Den insgesamt größten Anteil von den 1904 Tätern machen die Männer aus – nämlich 75,5 Prozent. Nur 466 Frauen ließen sich 2022 etwas zuschulden kommen. Dieses Bild zeigt sich schon in jungen Jahren. Von den 99 Kindern (unter 14 Jahren), die eine Straftat begingen, waren 73 männlich. Unter den 210 Jugendlichen (14 bis 17 Jahre), die sich nicht ans Gesetz hielten, waren 53 Mädchen, der Rest Jungs. Und auch bei den Heranwachsenden (18 bis 20 Jahre) entschieden sich mehr junge Männer (117) als junge Frauen (36), eine Straftat zu begehen.