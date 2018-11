Männer vom Bauhof gerüstet: Starkes Team und volle Silos

Salzwedel. Die Silos sind voll, die Fahrzeuge aufgerüstet, Bauhof-Chef Werner Schmidt hat seine Väterchen-Frost-Alarmbrigaden eingeteilt. Routinemäßig haben sich die Mannen vom städtischen Bauhof auf mögliche Einsätze im einsetzenden Winter vorbereitet.

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Arbeit der Truppe im öffentlichen Bereich befreit die Grundstückseigentümer nicht davon, vor ihrer eigenen Tür zu schieben und zu streuen.

Mindestens eine Breite von 1,50 Metern muss freigehalten werden. Sollte kein Gehweg vorhanden sein, ist die Fahrbahn auf einem Meter Breite freizuschieben. Neben Sand, Kies, Splitt und Sägespänen zum Streuen ist Salz nur bei extremer Glätte zulässig. „Chemikalien sind ganz und gar verboten“, listet Stadtsprecher Andreas Köhler auf.

Eisglätte und Schnee, der nach 18 Uhr fällt, müssen werktags bis 7 Uhr sowie sonn- und feiertags bis 9 Uhr des Folgetages beseitigt werden. Schnee, der nach 7 Uhr fällt, sowie Eisglätte müssen nach Ende des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu Leibe gerückt werden.

In diesem Zusammenhang spricht Andreas Köhler davon, dass die Anlieger auch die Hydranten und Regenwassereinläufe freihalten müssen und Schnee und Eis von ihren Grundstücken nicht auf die Fahrbahnen schippen dürfen. Und was für die privaten Grundstückseigentümer gilt, gilt auch für die städtischen Liegenschaften wie zum Beispiel öffentliche Gebäude, Schulen, Kindertagesstätten und so weiter.

Doch zurück zum Winterdienst des Bauhofes: Dieser ist nach Schwerpunktkategorien und Gefahrenbereichen eingeteilt. Dazu zählen stark befahrene Kreuzungs- und Einmündungsbereiche, kombinierte Geh- und Radwege sowie frequentierte öffentliche Einrichtungen. Zu Letzterem zählen auch die Bushaltestellen.

Für den kommenden Winter sind wie im vergangenen Jahr acht Touren geplant. Zwei davon sind solide und schweißtreibende Handarbeit. Die übrigen werden mit Fahrzeugen (Schiebeschild und Streueinrichtung) erledigt. „Zwei Fahrzeuge sind bereits umgerüstet, weitere folgen je nach Wetterlage“, schilderte der Stadtsprecher den Stand der Vorarbeiten. Auch die Streumittel sind im Bauhof an der Lüneburger Straße bereits aufgefüllt worden. In den beiden Silos lagern rund 28 Tonnen Streugut. Außerdem befinden sich in der Lagerhalle weitere rund 50 Tonnen Salz-Splitt- sowie Salz-Sand-Gemisch.

Die Winterdienstbereitschaft für die Bauhofmitarbeiter ist werktags von 4 bis 20 Uhr, sonn- und feiertags von 6 bis 20 Uhr. „Allerdings“, wirbt Andreas Köhler um Verständnis, „die Kollegen vom Winterdienst können trotz größter Bemühungen nicht zur gleichen Zeit an allen Stellen sein.“

Von Holger Benecke