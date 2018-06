Madsen kommt nach Salzwedel

Kultband spielt bei Local Heroes im November / Zwei neue Bundesländer im Newcomer-Wettbewerb

+ © Foto: Veranstalter Elvis Schulze (v. l.), Sascha mit Bruder Sebastian Madsen und Niko Maurer – damals noch Alices Gun – gewannen 1997 das Bundesfinale. Später benannten sie sich um in Madsen. © Foto: Veranstalter

Salzwedel. Der Bundeswettbewerb Local Heroes geht im November in die nächste Runde und das mit einigen Überraschungen. Zum einen soll die Kultband Madsen an dem Abend ein Mitternachtskonzert geben, verkündete Veranstalterin Julia Wartmann in einer Pressekonferenz.