Lydia Hüskens aus Magdeburg besichtigte die Salzwedeler Jeetzeschule

Von: Armon Böhm

Die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (stehend, v. r.), guckte zusammen mit Sozialpädagogin Berit Fingerhut und Lutz Franke, Vorstandsmitglied der Jeetzteschule, den Schülern über die Schulter. © Böhm, Armon

Die sachsen-anhaltische Ministerin Lydia Hüskens besuchte am Dienstag die Salzwedeler Jeetzeschule. Einige Oberstufenschüler hatten dabei die Gelegenheit, in einer Gesprächsrunde so manche Fragen zu stellen.

Salzwedel – Die Salzwedeler Jeetzeschule hatte am Montag hohen Besuch aus Magdeburg. Lydia Hüskens, Landtagsabgeordnete, Ministerin für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt und Vorsitzende der FDP Sachsen-Anhalt, stellte sich in einer Gesprächsrunde den Fragen einiger Oberstufenschüler. Davor gab es allerdings erst einen Austausch mit der Schulleitung.

„Was ist das pädagogische Konzept ihrer Schule?“, fragte die sachsen-anhaltische Ministerin den Geschäftsführer der Jeetzeschule, Berthold Schulze, und Schulleiterin Antje Pochte. „Wir haben bei vielen Reformpädagogen geklaut und geguckt, was am besten zur Altmark passt“, erklärte Pochte. Bei der Jeetzeschule handle es sich um eine reformpädagogisch orientierte Gesamtschule, die verschiedene Unterrichtsformen vereint. Die drei Säulen des Unterrichts seien der Projektunterricht ab der 7. Klasse, Grundwissen in Form von Freiarbeit und der Fachunterricht. Zudem verfügt die Einrichtung über eine Grundschule und einen Hort.



Digitalisierte Schule

Neben weiteren Fragen zum Gebäude, der Entstehung und der Finanzierung, interessierte sich die Ministerin natürlich auch für die digitale Ausstattung. Die Schulleiterin berichtete ihr, dass jeder Klassenraum über digitale Tafeln verfüge und sich die Schüler auch seit einem Jahr freiwillig mit Tablets ausstatten und diese im Unterricht verwenden könnten. Überall stünden aber auch Computer bereit. Ebenfalls verfüge die Schule über ein E-Mail-System.



Anschließend ging es dann zum Gespräch mit den angehenden Abiturienten. Nachdem sich Hüskens ausführlich vorgestellt hatte, blieben die Oberstufenschüler anfangs recht zurückhaltend. Die Lehrkräfte halfen mit einigen Fragen aus. Dann kam aber die erste Schülerfrage: „Wie sieht es mit dem 49-Euro-Ticket aus?“ Die Ministerin erwiderte: „Das kommt ab dem 1. Mai.“ Es habe viel Klärungsbedarf gegeben, da die Einnahmen verteilt werden müssten. Das 9-Euro-Ticket sei überstürzt gewesen.



Das 49-Euro-Ticket

Mit den Fragen zum 49-Euro-Ticket ging es dann auch gleich weiter. So erklärte Hüskens das geplante Abo-Modell, welches jederzeit abbestellt werden könne, erläuterte, dass nach zwei Probejahren erneut evaluiert werden soll, und teilte zudem mit, dass das Ticket, damit es die Kosten der Anbieter decken könne, eigentlich 350 Euro kosten müsste.



Ebenfalls viele Fragen gab es zum Ausbau von Fahrradwegen. Vielerorts sei die Nachfrage hoch, daher bräuchte es Konzepte. Doch über Pläne der Stadt Salzwedel konnte die Ministerin nicht informieren.



Führung überzeugte

Im Anschluss zur Fragerunden gaben zwei Schülerinnen Hüskens eine Führung durch das Schulgebäude. Dort bekam sie einen Einblick in einige Klassenzimmer, in Räume für die Freiarbeit, konnte einige Schüler an Schulcomputern beobachten und außerdem die noch recht neue Grundschule besuchen.



Abschließend zeigte sich Hüskens von der Jeetzeschule begeistert. „Ich finde diese Eigenständigkeit beim Lernen super wichtig“, äußerte die Ministerin und lobte zudem die digitale Ausstattung.