LSBB hat Baumängel am sanierten Fuchsbergkreisel festgestellt

Von: Christian Reuter

Teilen

Am Montag, 17. April, sollte eigentlich die Bauabnahme des sanierten Fuchsbergkreisels bei Salzwedel erfolgen. Doch die Mitarbeiter der Behörde lehnten das wegen festgestellter Baumängel ab. © Christian Reuter

Der sanierte Fuchsbergkreisel bei Salzwedel wurde am 29. März für den Verkehr komplett freigegeben. Letzte Markierungsarbeiten gab es noch am Montag, 17. April. Allerdings gab es schon Beschwerden über den Zustand der Fahrbahn. Wer bereits über den Beton im Kreisverkehr gefahren ist, wird dabei sicherlich ein deutlich spürbares Ruckeln bemerkt haben, dass an die früheren DDR-Autobahnen erinnert. Ist das wirklich so gewollt, damit die Autofahrer nicht so schnell fahren, oder ist das ein Baumangel, der noch beseitigt werden muss? Die AZ fragte bei der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt nach.

Salzwedel. „Am Montag, 17. April, sollte die Bauabnahme des sanierten Fuchsbergkreisels erfolgen, doch unsere Kollegen von der LSBB haben gesagt: ,Das nehmen wir so nicht ab!‘“, informiert Andreas Tempelhof, Pressereferent im Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt. Der Grund: „Es liegen Baumängel vor. Sogar Pfützen standen dort auf der Fahrbahn, das darf nicht sein“, sagt Tempelhof.

Die Sanierung des Fuchsbergkreisverkehrs hatte die Firma Matthäi aus Stendal ausgeführt. Also müsste sie auch die Baumängel beseitigen. Doch ganz so einfach ist die Sache offensichtlich nicht. „Die Mängel müssen nun gegenüber der Baufirma nachgewiesen werden“, erklärt der Pressesprecher. Dafür habe die LSBB eigene Experten: die Fach- und Prüfgruppe Bautechnik und Kalibrierung.



Und bis wann werden die Mängel beseitigt sein? „Das könnte sich noch länger hinziehen, bis das geklärt ist. Unter Umständen landet so etwas vor Gericht“, zerstört Tempelhof Hoffnungen, dass der Fuchsbergkreisel bald in einen einwandfreien Zustand versetzt wird.



Hintergrund: Die Bundesstraße 248 wurde seit Mitte August zwischen dem Kreisel und Kricheldorf – einschließlich der Durchfahrt – auf einer Länge von insgesamt knapp zwei Kilometern saniert. In Kricheldorf waren die Arbeiten schnell abgeschlossen worden. Der Fuchsbergkreisel sollte eigentlich schon vor Weihnachten fertig saniert sein, aber dann kam Winterwetter dazwischen, das heutzutage wohl auf Baustellen nicht mehr eingeplant wird. Dadurch verzögerte sich die Freigabe weiter. Mitte Februar dieses Jahres wurde der Kreisverkehr zunächst für die Fahrtrichtungen Salzwedel und Magdeburg freigegeben, die komplette Freigabe erfolgte am 29. März.



Wann der Fuchsbergkreisel endlich ordentlich saniert ist, bleibt abzuwarten. Sich bei Baustellen in Geduld zu üben, daran sind die Salzwedeler ja gewöhnt.