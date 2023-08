Leichte Zunahme an Corona-Fällen im August im Altmarkkreis

Von: Christian Reuter

Das Robert-Koch-Institut (RKI) beobachtet, dass die Zahl der Corona-Infektionen wieder zunimmt. Der Grippe-Wochenbericht zählt in der Woche bis zum 20. August insgesamt 3999 gemeldete Infektionen in Deutschland. Das sind rund 1400 mehr als in der Vorwoche. Influenza, also die echte Grippe, wurde dagegen in der gleichen Woche nur 33 Mal nachgewiesen und gemeldet. Sind auch in Salzwedel bereits steigende Zahlen an Corona-Fällen festzustellen? Die AZ hat nachgefragt.

Salzwedel. „Der Altmarkkreis Salzwedel verzeichnet eine leichte Zunahme der Corona-Fallzahlen im August“, teilte das Presseteam des Altmarkkreises mit. Im Juni und Juli seien dem Amt für Verbraucherschutz und Gesundheit insgesamt elf Fälle übermittelt worden. Seit dem 1. August erhöhten sich die Fallzahlen mit insgesamt 14 Meldungen für den Monat August.

„Im Altmark-Klinikum Gardelegen werden derzeit zwei Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt“, informierte Pressesprecherin Ivonne Bolle. Im Salzwedeler Klinikum gebe es derzeit keine Covid-19-Patienten.

Und wie sieht die Situation in den Hausarztpraxen aus? Keine Corona-Fälle gebe es in der Praxis von Dr. Elke Schwertz-Mattner. „Es lässt sich aber auch kaum noch jemand testen“, sagte eine Schwester.



Auch in der Praxis von Dr. Susanne Mattig gebe es derzeit keine Corona-Fälle. Aber: „Wir sind darauf vorbereitet. Jeder Patient, der einen Infekt hat, wird in einem Extra-Bereich des Wartezimmers isoliert“, erklärte Dr. Mattig. Zudem sei ein Medikament zur Behandlung einer Corona-Infektion in der Arztpraxis vorrätig.

Auch in der Praxis von Nursel Akay gebe es keine Fälle, war von einer Schwester zu erfahren.



„Wir haben uns einen Vorrat angeschafft“

Mehr Corona-Fälle müssten theoretisch mehr Selbsttests und Masken bedeuten, die vor allem in Apotheken angeboten werden. „Tests werden ab und an nachgefragt, Masken nicht“, sagte Katrin Roth, Inhaberin der Adler-Apotheke. Bei den Tests gebe es eine Zunahme auf einem sehr moderaten Niveau.

Noch keine verstärkte Nachfrage nach Masken und Tests gebe es in der Hansa-Apotheke. „Aber wir haben das mit den steigenden Corona-Zahlen gelesen und uns einen Vorrat angeschafft“, berichtete Inhaberin Nadine Neumann.



In der Arkaden-Apotheke seien Masken und Tests derzeit auch nicht besonders gefragt, teilte eine Mitarbeiterin mit.



Wer Symptome einer Infektion verspürt und sich auf Corona testen lassen will, könne das derzeit nicht in einem Testzentrum machen lassen, weil keine mehr vorhanden seien, informierte das Presseteam des Altmarkkreises weiter. Testungen könnten durch einen Selbsttest selber oder auch beim Hausarzt durchgeführt werden.

Kein Impfzentrum mehr im Altmarkkreis

Auch ein Impfzentrum sei im Altmarkkreis Salzwedel nicht mehr im Betrieb. Impfungen erfolgten ausschließlich über die niedergelassenen Haus- und Facharztpraxen.



Die Ständige Impfkommission empfehle, dass Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf (unter anderen Personen ab 60 Jahren) sowie Personen mit erhöhtem SARS-CoV-2-Infektionsrisiko zukünftig weitere Auffrischungsimpfungen – in der Regel im Mindestabstand von zwölf Monaten zur letzten Impfung oder Infektion – erhalten, vorzugsweise im Herbst.

Die Impfempfehlung des RKI könne auf dessen Internetseite eingesehen werden. Das RKI unterscheide in ihrer Impfempfehlung dabei zwischen der Allgemeinbevölkerung, Kinder- und Jugendlichen und Risikogruppen, so die Mitteilung des Altmarkkreises.