"Leibchen kaufen statt Live-Erlebnis"

In dieser Woche hat sie wieder begonnen, die Fußball-Champions-League. Und, haben Sie die Spiele im Fernsehen verfolgt? Wohl kaum. Jedenfalls die meisten von uns. Denn die so genannte „Königsklasse“ gibt es, wie viele andere Fußballspiele, mittlerweile nicht mehr im frei empfangbaren TV.

Sondern bei Spartensendern mit so merkwürdig klingenden Namen wie Sky, DAZN, Sport 1+ und Eurosport Player.

Dass man fürs Gucken eines Fußballspiels Geld bezahlen muss – als Zuschauer vor Ort, aber auch als Fernsehkonsument – ist nicht neu. Neu sind hingegen die Anstoßzeiten. Die meisten Champions-League-Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen. Und damit beginnt das Fatale. Denn eine wichtige Klientel für die Zunkunft dieser Sportart wird quasi komplett ausgeschlossen: Kinder und Jugendliche. Wie sollen die Steppkes unter der Woche Fußball gucken, wenn die Partien erst um kurz vor 23 Uhr beendet sind, der kleine Bayern- oder Dortmund-Fan aber am nächsten Morgen in aller Frühe zur Schule muss? Jeder, der fußballinteressiert ist, kann sich wohl an die eigene Jugend erinnern, als man mit den Eltern darum stritt, wenigstens die erste Halbzeit seines Lieblingsvereins oder der Nationalmannschaft sehen zu dürfen, um anschließend in die Heia geschickt zu werden. Das Thema hat sich mit einer 21-Uhr-Anstoßzeit dann wohl erledigt.

Das krasseste Beispiel war das Länderspiel vor zwei Wochen in Baden-Württemberg gegen Peru. An einem Sonntag, dem letzten Tag der dortigen Sommerferien. Und wann wird gespielt? Nicht etwa nachmittags um 16 Uhr oder am frühen Abend um 18 Uhr. Anstoß war um 20.45 Uhr – für den Nachwuchs denkbar ungeeignet. Der ist zwar gut genug, sich jedes Jahr unterm Weihnachtsbaum oder zum Geburtstag das nagelneue Trikot schenken zu lassen, für teils horrende Preise. Aber als Zuschauer im Stadion, womöglich noch zu einem ermäßigten Eintrittspreis? Dann doch lieber den gut situierten Filialleiter, der fröhlich mit der Klatschpappe auf seinem bequemen Haupttribünensitz herumfuchtelt und anstandslos 60 Euro für das Ticket berappt.

Während andere Sportarten oder auch der unterklassige Fußball verzweifelt um mediale Aufmerksamkeit buhlen, schließt der Profi-Fußball mit seinen Abermillionen an Umsatz die junge Generation offenbar bewusst aus, nach dem Motto: Leibchen kaufen statt Live-Erlebnis. Und warum tut er das? Weil er sich das leisten kann.

Noch.

Von Stefan Schmidt