Längere Öffnungszeit im Salzwedeler Umsonstladen wirkt sich positiv aus

Von: Christian Reuter

Celina Miehlke, 1. Vorsitzende des Vereins „Für Umme“ (l.), und Vereinsmitglied Mirjam Manoussi im Salzwedeler Umsonstladen. © Christian Reuter

Der Verein „Für Umme“ betreibt in Salzwedel seit 2020 den Umsonstladen an der Steintorstraße. Nun hat der Verein einen neuen Vorstand: Erste Vorsitzende ist Celina Miehlke, ihre Stellvertreterin ist Dana Howald, die bisher den Verein führte. Als Schatzmeisterin fungiert Regina Howald und als Protokollführerin Sabine Reimann. Die Vorstandsneuwahl erfolgte auf der kürzlichen Jahreshauptversammlung des Vereins, informiert Celina Miehlke im Gespräch mit der AZ.

Salzwedel. Der Verein „Für Umme“ und damit der Umsonstladen waren vor drei Jahren auf Initiative von Dana Howald gegründet worden. Am Anliegen hat sich bis heute nichts geändert. „Der Fokus liegt auf der Nachhaltigkeit. Gebrauchte Dinge sollen durch Weitergabe wiederverwendet werden, um die Ressourcen nicht zu verschwenden“, erklärt Miehlke. Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins sei auch ausgewertet worden, was schon gut funktioniere und wo es noch Verbesserungsbedarf gebe. Früher habe es öfters längere Schlangen vor dem Umsonstladen gegeben, dies sei nun vorbei. „Jetzt werden Termine für die Annahme und Ausgabe der Sachen vergeben. Sonst wären es zu viele Menschen im Laden“, begründet die Vereinsvorsitzende. Die Termine können im Internet (www.umsonstladeninsalzwedel.com) gebucht oder direkt im Geschäft während der Öffnungszeiten vereinbart werden.

Bei den Öffnungszeiten gebe es auch eine wichtige Änderung. Miehlke: „Seit Februar haben wir an zwei Tagen in der Woche auf. Dienstags von 12 bis 16 Uhr und mittwochs von 12 bis 18 Uhr. Vorher war nur an einem Tag geöffnet.“ Die zeitliche Ausdehnung habe sich bereits positiv ausgewirkt, Schlangen vor dem Laden gehörten inzwischen der Vergangenheit an.



Was wird im Umsonstladen angeboten? Celina Miehlke zählt auf: „Bekleidung, Haushaltswaren, Spielzeug, Bücher, auch kleinere Elektrogeräte, wie zum Beispiel Mixer oder Toaster.“ Wichtig: Wer etwas abgeben will, sollte darauf achten, dass die Sachen noch in ordentlichem Zustand sind und funktionieren. Sachen im Laden abholen könne jeder, sagt Miehlke. Die nächste Möglichkeit dazu besteht am Sonntag, 13. August, von 11 bis 15 Uhr beim Tag der offenen Tür. Eine Abgabe sei an dem Tag aber nicht möglich.