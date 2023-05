Kundgebung zum 1. Mai auf dem Salzwedeler Rathausturmplatz

Von: Christian Reuter

Die traditionelle 1. Mai-Kundgebung fand diesmal nicht im Burggarten, sondern auf dem Rathausturmplatz statt. Interessiert verfolgten die Gäste die Ansprachen der Redner. © Christian Reuter

„Die Unternehmer müssen endlich wieder ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden. Es muss Schluss sein mit der Geiz-ist-geil-Haltung vieler Arbeitgeber!“, forderte Christina Scheidt von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) bei der traditionellen 1. Mai-Kundgebung am Montag in Salzwedel. Die Gewerkschaftssekretärin war mit ihren Kollegen aus Magdeburg in die Hansestadt gereist.

Salzwedel. Diesmal fand die Protestaktion allerdings nicht im Burggarten, sondern auf dem Rathausturmplatz statt. Dort waren einige Informationsstände aufgebaut: Neben dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) waren die Salzwedeler Ortsverbände der Linken und der SPD vertreten.

Die Kundgebung stand unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“. „Wir müssen den Zusammenhalt fördern und die Tariflandschaft weiter ausbauen. Man soll von seiner Hände Arbeit leben können“, betonte Scheidt in ihrer Ansprache.



An mehreren Informationsständen konnte man miteinander ins Gespräch kommen, so auch am Stand des Salzwedeler Ortsverbandes der Linkspartei. © Christian Reuter

Gerade im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine gelte es, solidarisch zu sein. Die IGBCE habe bereits Hilfsgüter und Spenden gesammelt. Die Folgen des Krieges seien auch in Deutschland durch die höheren Preise und zerstörte Lieferketten zu spüren. „Die Idee eines Preisdeckels für Energie haben wir entwickelt. Das ist unser gesellschaftlicher Erfolg“, sagte die Gewerkschaftssekretärin stolz.



Und sie gab sich kämpferisch: „Wer von uns Ruhe und Lohnzurückhaltung erwartet, der ist schief gewickelt. Unser Recht, auf die Straße zu gehen, lassen wir uns von niemandem nehmen.“ Wenn eine soziale Spaltung verhindert werden solle, seien gerechte Löhne erforderlich, erklärte Scheidt. Sie verwies darauf, dass in Sachsen-Anhalt nur noch 48 Prozent der Arbeitsverhältnisse tariflich abgesichert seien.



„Gute Arbeit soll auch gut bezahlt werden“, sagte Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining. Und fügte noch hinzu: „Gewerkschaften haben einen hohen Stellenwert. Die Tarifautonomie ist wichtig. Sie darf nicht angetastet werden.“