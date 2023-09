Kulturreiches Wochenende mit Start in Salzwedel

Von: Armon Böhm

Rhythmisch eröffnete Xamba das 11. „Wagen und Winnen“. Passanten wurden von der Trommelgruppe angelockt und einige Zuhörer auch zum Tanzen verleitet. © Böhm, Armon

Über 200 Künstler waren bei „Wagen und Winnen“ zu betrachtet werden. Einen Eindruck von der Vielfalt des Kunstfestivals, das sich über die Altmark und das Wendland erstreckt, konnten Besucher bei der Kultunische erlangen.

Salzwedel – Mitreißende Melodien hallten am Freitag rhythmisch durch die Straßen der Hansestadt Salzwedel, denn die Trommelgruppe Xamba eröffnete das 11. Kunstfestival „Wagen und Winnen“ an der Salzwedeler Kulturnische. In der gesamten Altmark sowie im Wendland konnten Freunde der Kunst am Wochenende diverse Ausstellungen betrachten (AZ berichtete).

„Maschinenkopf“ war diese erwerbbare Skulptur betitelt. © Böhm, Armon

„Alles zu sehen ist wahrscheinlich unmöglich“, sagte Heinrich Herbrügger, einer der acht Gründer des Festivals und Mitglied bei Xamba. Einen Einblick in die Vielfalt der Veranstaltung gab dafür die zentrale Ausstellung in der Nische.



Ausstattung und Beleuchtung schufen eine Atmosphäre, die gar einen ganzen Raum zu einem Kunstwerk machte. © Böhm, Armon

Surrealistische Malereien, unterschiedlichste Skulpturen, feine Skizzen und selbst ganze Räume, die mit ihrer Ausstattung sowie Beleuchtung zu einem Kunstwerk wurden, konnten in der Radestraße 1 in Salzwedel betrachtet werden. Und wer dabei Hunger oder Durst bekam, konnte mit dem Kauf einer Stärkung auch gleich den Verein hinter dem Fest finanziell unterstützen.



Rituale als Kunstursprung. Auch Historie war zu sehen. © Böhm, Armon

Aber neben den Einnahmen von der Verpflegung sowie der Tombola, die geboten wurde, konnte sich der Verein auch über ganze 500 Euro von der Hansestadt freuen, wie Bürgermeister Olaf Meining bei der Eröffnung verkündete. Das zehn Jahre alte Festival, das bereits dieses Jahr 55 Ausstellungen an 39 Orten mit über 200 Künstlern umfasste, scheint Jahr für Jahr stetig zu wachsen.



Bürgermeister Olaf Meining (M.) verkündete der Vereinsvorsitzenden Nadine Herbrügger (l.) eine Finanzspritze. © Böhm, Armon