Julia Gubitz möchte helfen, Salzwedel neu zu beleben

Von: Leif Goetzie

Wohn-, Arbeits- und Begegnungsort: Julia Gubitz lebt und wirkt bewusst gleichzeitig in der Westermarktstraße 7. An der Wand hängen einige Werke der Künstlerin. Ein Zeichenschrank aus Metall behütet weitere Schätze. © Leif Goetzie

Zeitgenössische Kunst erwarten die meisten Menschen eher in den großen Metropolen. Julia Gubitz zeigt, dass das nicht so sein muss und ist mit ihrem Studio ins Zentrum der Hansestadt gezogen.

Salzwedel – Es ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlen kann, die Westermarktstraße 7, mitten in der Hansestadt. Seit fast genau sechs Wochen hat Julia Gubitz dort ihr neues Studio für zeitgenössische Kunst.



Und es ist wie für sie und ihre Ausstellungsstücke geschaffen. Gubitz‘ Domizil, das von Dienstag bis Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr für jedermann geöffnet ist, ist im Zentrum, in der Mitte der Gesellschaft also. Ein Altbau, saniert und lichtdurchflutet, aber eben auch neutral genug in seiner Innengestaltung, die den Objekten und Zeichnungen genügend Wirkungsraum lässt. Gedrungen mag Gubitz es nicht. „Es sind die Abstände zueinander, wie in der Musik, die den Klang ergeben“, erläutert sie.



Offen auch für andere Künstler

Ihre Kunst, das sind zum Beispiel Bronzeskulpturen, Objekte aus Stoff oder auch Zeichnungen und Drucke, die die Besucher in zwei mit einer Wendeltreppe verbundenen Geschossen erwarten. Aber sie sei auch offen für Exponate anderer Kunstschaffender. „Es ist langweilig, wenn man immer nur die eigene Handschrift zeigt“, sagt die 60-Jährige.



Das Alter merkt man Gubitz aber nicht an. Ins Gespräch vertieft, sprudeln die Gedanken nur so aus ihr heraus. Ihr Schaffensthema ist in vorderster Linie der Raum. Seine Wahrnehmung, das visuelle Spiel damit, von dem vor allem ihre Zeichnungen mit schwarzem Marker zeugen, aber auch die räumliche Gestaltbarkeit. Sie gebe gern auch Tipps zur Einrichtung von Innenräumen, wenn sie gefragt werde, erzählt die Künstlerin.



Bei Projekten verlässt Gubitz auch einmal den rein künstlerischen Kreis und lädt auch Architekten und Designer hinzu, wenn beispielsweise nicht umgesetzte Bauprojekte von Interesse sind. Grenzgänge betrachtet sie logisch: „Auch in der Wissenschaft ist am Anfang die Idee. Wenn wir fliegen wollen, betrachten wir zunächst die Vögel und zeichnen dann merkwürdige Gebilde.“



Wie in der Kunst werden in der Wissenschaft Fehlversuche verworfen und dann neue Anläufe unternommen. „Und irgendwann fliegt dann ein Otto Lilienthal.“



Von der Küste ins Binnenland

Dass Salzwedel Wirkungsort der gebürtigen Luckenwalderin wurde, war im Übrigen nicht zwingend abzusehen, aber auch nicht willkürlich. Nachdem Julia Gubitz fünf Jahre ein ihrem Salzwedeler Studio ähnliches und – wie eine Referenz der Kulturamtsleiterin belegt – von der Stadt sehr geschätztes Projekt in Bremerhaven betrieben hatte, verschlug es sie in der Pandemiezeit ins benachbarte Wendland. Von dort aus fuhr sie für Besorgungen und Erledigungen auch in die Hansestadt und lernte sie kennen und lieben.



Besonders schätzt Gubitz die geschichtsträchtigen Altbauten der Baumkuchenstadt, ihre Tore, Plätze, verspielten Gassen. Gebäude seien viel mehr als ihre Hülle. Sie trügen oftmals eine über viele Generationen reichende Geschichte, von der wir immer nur eine kurze Phase miterlebten oder Teile dieser von Eltern und Großeltern erführen. Beim Bewerten der Bedeutung von Gebäuden und Gestaltung von Orten seien Stadtväter zudem oftmals allein mit ihrer Entscheidung. Hier würde sich Gubitz eine Art „Ästhetikrat“, ein beratendes Experten-Gremium, wünschen.



Besorgt zeigt sie sich daher auch über den Leerstand in der Innenstadt: „Es ist alarmierend. Hier herrscht Alarmstufe rot hoch drei.“



Der Schritt, mit dem Studio ins Zentrum einer mittelgroßen Stadt zu gehen und nicht etwa nach Berlin, hatte auch mit dieser Beobachtung zu tun. Dass sie wenige, aber dafür intensivere Gespräche im Studio führt, ist für Gubitz wohlkalkulierte Konsequenz. Hier kämen neugierige Menschen mit unterschiedlichem Background und nicht das Großstadtklientel, das von Ausstellungsraum zu Ausstellungsraum zieht.

Und Gubitz möchte eine „Re-Gentrifizierung“ anstoßen. Kultur platzieren, wo Wirtschaft wich, um neues Leben zu gestalten. Ziel ist es, eine Art Symbiose mit der Stadt einzugehen, von der beide Seiten profitieren. Der Raum dafür ist da.