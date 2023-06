Kritik an Diätenerhöhung in Magdeburger Landtag

Von: Ulrike Meineke

Im Plenarsaal des Magdeburger Landtags: Die Abgeordneten erhöhen sich ihre Diäten nicht nur klammheimlich per verschickter Drucksache, sondern auch noch überproportional, kritisiert der Steuerzahlerbund. Foto: dpa © Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg – Klammheimlich erhöhen sich unsere Landtagsmitglieder in Magdeburg Jahr für Jahr ihre Diäten – ohne öffentliche Debatte, vielmehr wird lediglich eine Drucksache verschickt.

Der Bund der Steuerzahler kritisiert nicht nur den Automatismus der Diätenerhöhung, sondern auch die Summen, „die überproportional viel Geld in die Taschen der Landtagsabgeordneten spülen“. Die Diäten werden jedes Jahr zum 1. Juli um 4,8 Prozent erhöht, die Kostenpauschale sogar um 7,3 Prozent.

Grundentschädigung plus Pauschale = 9923,69 Euro/Monat

So steigt die monatliche Grundentschädigung von derzeit 7440,54 auf 7797,69 Euro, die zusätzliche Kostenpauschale liegt ab Juli mit einem Plus von 7,3 Prozent bei monatlichen 2126,00 Euro. „Allein bei der Grundentschädigung ist das ein sattes Plus von rund 37,9 Prozent seit 2014“, kritisiert der Steuerzahlerbund. Er hat ausgerechnet, dass in diesem Jahr für beide Positionen ca. 10,9 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt aufgebracht werden müssen. 2014 waren es noch acht Millionen Euro.

Der Bund der Steuerzahler kann nachvollziehen, dass auch die Abgeordneten einen angemessenen Inflationsausgleich erhalten. Sie würden aber überproportional profitieren, weil sie keine Abgaben zur Renten- und Arbeitslosenversicherung zahlen. „Der für den Diätenautomatismus gewählte Index ist daher nicht sachgerecht und gegenüber einem normalen Arbeitnehmer ungerecht“, urteilt der Bund der Steuerzahler. Insbesondere findet er auch die Anhebung der monatlichen Kostenpauschale um 7,3 Prozent kritikwürdig.

Selbstbedienungsmentalität zu Lasten öffentlicher Mittel

Der Steuerzahlerbund Sachsen-Anhalt fordert, dass „die großzügigen Pauschalen überprüft und die automatische Diätenerhöhung abgeschafft wird“. Er erinnert an die verfassungsrechtliche Pflicht und das Privileg der Abgeordneten, über ihr „Gehalt“ selbst zu bestimmen. Der Diätenautomatismus verhindere die notwendige Rechtfertigungspflicht und leiste dem Vorwurf der Selbstbedienungsmentalität zu Lasten öffentlicher Mittel Vorschub. (pm/mei)