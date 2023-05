Kreissportbund und Volkssolidarität über Seniorensport in Salzwedel

Von: Armon Böhm

Die Salzwedeler Begegnungsstätte der Volkssolidarität bietet neben dem regulären Seniorensport auch das Bewegungsprogramm „Paf@Home“ mit Trainingsvideos auf einem großen Bildschirm an. Zudem gibt es auch den Sitztanz. © Böhm, Armon

Mit zunehmenden Alter baut der Körper immer weiter ab. Doch mit regelmäßiger Bewegung lässt sich diesem Prozess entgegenwirken. Die AZ hörte sich um, welche sportlichen Aktivitäten in Salzwedel geboten werden.

Salzwedel – Egal ob Ausdauer und Kraft oder Gleichgewicht und Koordination – mit steigenden Alter baut der menschliche Körper immer mehr ab. Regelmäßige Bewegung sowie sportliche Aktivitäten können dem allerdings entgegenwirken. Die AZ wandte sich an den Kreissportbund (KSB) Altmark West sowie an die Salzwedeler Volkssolidarität, um mehr über Seniorensport in der Hansestadt zu erfahren.

„Zwar gibt es in Salzwedel keine Vereine, die sich explizit dem Thema Seniorensport widmen, aber es gibt sehr viele Vereine mit aktiven Mitgliedern im höheren Alter“, äußerte Andreas Lenz, Geschäftsführer des KSB, zu Beginn des AZ-Gesprächs. Der KSB verbindet als Dachorganisation ganze 166 Sportvereine mit 15 234 Mitgliedern in 35 Sportarten im Altmarkkreis Salzwedel, wobei davon allein 40 Vereine in der Hansestadt ansässig sind.



Von der Step Aerobic zum Seniorenkegeln

Zu diesen Vereinen gehört auch die Wohnsportgemeinschaft (WSG) „Jenny Marx“. Mit insgesamt 471 Mitgliedern gehört die WSG zu den größeren Gruppen in Salzwedel. Davon seien 65 Mitglieder über 60 Jahre alt. Zu den altersfreundlicheren Angeboten gehören unter anderem die Step Aerobic, das Seniorenkegeln und die gemischte Sportgruppe rund um Herzkreislauf, Rückenfitness und Ausdauer. Die Angebote finden wöchentlich statt.



Einen besonders hohen Anteil an Mitgliedern über 60 habe laut Lenz der Behinderten- und Rehasportverein Salzwedel. Dort seien von insgesamt 262 Mitgliedern 154 im höheren Alter. „Das Angebot entspricht dem Namen des Vereins, wobei Behinderten- und Rehasport oft ältere Leute betrifft“, fügte Lenz hinzu.



„Wer Lust hat, kann einfach kommen“

Ähnliche Angebote wie die WSG bietet auch der Turnverein „Friedrich-Ludwig-Jahn“. Bei der Salzwedeler Gymnastikgruppe „66“ seien von 96 Mitgliedern 91 über 60. Insgesamt am größten sei mit diversen Sportarten zwar Eintracht Salzwedel, doch seien bei dem Verein viele Mitglieder „passiv“ dabei. Wer Interesse an den genannten Vereinen hat, kann sich unter (03 909) 42 281 oder per E-Mail an info@ksb-altmarkwest.de an den KSB wenden.



Speziell Seniorensport bietet wiederum die Salzwedeler Begegnungsstätte der Volkssolidarität an. Jeden Dienstag ab 10.30 Uhr treffen sich Mitglieder sowie Nicht-Mitglieder für das Bewegungsprogramm „Paf@Home“ (AZ berichtete). Um 11 Uhr geht es für 30 Minuten mit dem regulären Senioren- sowie Gedankensport weiter. Und von 14 bis 15 Uhr findet der Sitztanz statt. „Wer Lust hat, kann einfach kommen“, meinte Koordinatorin Birgit Schulze. Mehr Infos dazu unter Tel. (03 901) 30 44 82.