Kreissportbund Altmark West hat Pandemie gut überstanden

Von: Lydia Zahn, Christian Reuter

Sie stellten das Programm für das 12. Firmen- und Familiensportfest am 1. Mai vor (v.l.): Jürgen Schulz, Thomas Riedl, Jörg Kleindienst und Bernd Dammert vom SV Eintracht Salzwedel und Andreas Lenz vom KSB Altmark West. © Christian Reuter

Andreas Lenz, Geschäftsführer des Kreissportbundes (KSB), kann nicht klagen. Die Sportvereine hätten die Pandemie gut überstanden, und in Bezug auf die steigenden Kosten soll es Hilfe vom Land geben.

Salzwedel - „Es geht wieder bergauf, nach einer grundsätzlich schwierigen Zeit“, sagt Lenz im Gespräch mit der AZ. Der KSB als Dachorganisation von 165 Sportvereinen – allein 40 davon in Salzwedel – mit insgesamt 15.606 Mitgliedern in 35 Sportarten wolle wieder richtig durchstarten, erklärt der Geschäftsführer.

„Der aktive Sport war durch Corona relativ stark zum Erliegen gekommen“, blickt Lenz zurück. Dennoch habe es unterm Strich nur einen Verlust von rund 30 Mitgliedern über die Zeit gegeben. „Die Mitglieder haben uns wirklich die Treue gehalten. Das ist bemerkenswert. Es gibt Regionen, wo das ganz anders aussieht. Ich bin schon stolz“, lobt Lenz.

Doch noch ist die Zeit des Bangens nicht vorbei. Vor allem die Kosten für Strom und Heizung dürften Vereinen mit einem Domizil zu schaffen machen. „Das wird wahrscheinlich ein größeres Problem, was da auf einige Sportvereine zukommt“, gesteht der KSB-Chef. Doch die Vereine wären auch in dieser Lage nicht allein.



Der KSB habe seine Schützlinge angeschrieben und dazu aufgefordert, sich zu melden, falls es Probleme geben sollte. Außerdem sei Andreas Lenz Hilfe vom Land zugesichert worden. „Fünf Millionen Euro für den Sport in Sachsen-Anhalt. Vereine, die Probleme haben, ihre Strom- oder Heizkostenrechnungen zu bezahlen, können sich an den LSB wenden beziehungsweise einen Antrag auf Unterstützung stellen“, führt er aus. Und: „Wie das Ganze dann abläuft, weiß ich noch nicht genau. Aber es steht auf jeden Fall Geld zur Verfügung.“



Von all dem Schlechten lässt sich der KSB aber nicht stoppen. Am 1. Mai ist wieder das Firmen- und Familiensportfest im Werner-Seelenbinder-Stadion in Salzwedel geplant, bei dem sich einige Vereine vorstellen. „Es sollte für jeden etwas zum Ausprobieren dabei sein“, ist sich Lenz sicher. Das letzte Sportfest gab es 2019, in diesem Jahr wird bereits das 12. Firmen- und Familiensportfest gefeiert. Veranstalter sind neben dem KSB noch die Krankenkasse Barmer, die Stadt Salzwedel und der SV Eintracht Salzwedel. „Wir haben ein gutes Programm auf die Beine gestellt“, sagte Andreas Lenz beim Pressegespräch zum Sportfest am Dienstagnachmittag, 28. März. Angeboten werden wieder ein Firmen- und Familienlauf, ein Volleyball- und ein Fußballturnier. Dazu kommen noch Fußball-Fun-Park, Bogenschießen, Badminton, Steinstoßen, Karate, Reiten, Laserschießen. Als Premiere wird es ein Fußball-Tennis-Turnier geben. Auch die Verkehrswacht, die Feuerwehr und die Polizei werden vertreten sein. Das Sportfest geht um 9.30 Uhr los, Siegerehrungen gibt es ab 14 Uhr.