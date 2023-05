Salzwedel: Kreisbauausschuss ist gegen Ausbau des Bundesfeldweges

Von: Christian Reuter

Der Bundesfeldweg zwischen der B 190 und der K 1002 soll wieder für alle Pkw freigegeben werden, aber mit einer Tonnagebegrenzung. Zunächst soll es Gespräche mit der Stadt geben, hieß es im Kreisbauausschuss. © Heymann, Jens

Die gute Nachricht zuerst: Der Bundesfeldweg, die Verbindung zwischen der Bundesstraße 190 und der Kreisstraße 1002, soll wieder für Pkw freigegeben werden. Seit Jahren darf der Weg nur von landwirtschaftlichen Maschinen und Einsatzfahrzeugen befahren werden. Allerdings gibt es einen Beschluss des Kreistages aus dem Jahr 2014, den Bundesfeldweg als Kreisstraße auszubauen. Diesen Beschluss kann auch nur der Kreistag zurücknehmen. Zunächst soll es Gespräche zwischen Vertretern der Stadt Salzwedel und des Altmarkkreises Salzwedel geben, war das Ergebnis der Beratung des Kreisbauausschusses am Dienstag, 9. Mai.

Salzwedel - Die weniger frohe Botschaft ist, dass der Kreis in die Planung des Bundesfeldwegausbaus bisher schon 106.000 Euro investiert hat. „Das ist Geld, das wir perspektivisch für nichts ausgeben“, sagte Landrat Steve Kanitz im Ausschuss. Denn in Zukunft werde der Bahnübergang auf dem Bundesfeldweg durch den Ausbau der Amerikalinie 36 von 60 Minuten geschlossen sein. Dazu kommt noch: „Uns gehört da im Moment nichts“, verdeutlichte der Landrat.

Der Kreis müsste also erst Grundstücke erwerben, bevor ein Ausbau des Weges beginnen könnte. Steve Kanitz stellte allerdings klar, dass er kein Interesse daran habe, weitere Gelder zu verschwenden: „Wir würden ins Schwarzbuch der Steuerzahler kommen, wenn der Weg zur Kreisstraße ausgebaut würde.“

Der Landrat fragte in die Runde der Ausschussmitglieder, ob man nicht zu dem Zustand zurückkehren wolle, den es schon einmal gab. Und meinte damit, dass auch Autos den Bundesfeldweg passieren dürfen, unter der Einschränkung einer Tonnagebegrenzung. Er verwies darauf, dass der Bahnübergang inzwischen in beide Richtungen befahren werden könne. Ein weiterer Bahnübergang befinde sich an der ehemaligen Arendsee-Bahn. Diese Bahnstrecke will die Deutsche Regionaleisenbahn (DRE) wiederbeleben. „Wir sollten uns mit der DRE treffen, das Durchfahrtsverbotsschild wegnehmen und wieder eine Tonnagebegrenzung wie früher aufstellen“, schlug Kanitz vor.



„Seit der Bundesfeldweg gesperrt ist, wird die Strecke von Pretzier über Groß Chüden und Ritze nach Salzwedel wieder deutlich mehr genutzt“, berichtete Andreas Freude, Leiter des Hoch- und Tiefbauamtes beim Altmarkkreis. Der Landrat stellte klar, dass nur der Kreistag den Beschluss zum Ausbau des Weges zurücknehmen könne. Er habe aber bereits mit den Fraktionsvorsitzenden gesprochen und überwiegend Zustimmung erhalten.

Ausschussmitglied Lothar Heiser (CDU) verwies darauf, dass es auf der B 190 n „viel mehr Verkehr“ geben werde, wenn die A 14 fertiggestellt sei. Deshalb plädierte er dafür, den Verkehr auf dem Bundesfeldweg „wieder laufen zu lassen, so wie es mal war“. Und fügte hinzu: „Wir dürfen uns den Beschluss nicht vergeben.“



Auch Norbert Hundt (SPD) war dafür, den alten Zustand auf dem Weg wieder herzustellen. Dazu müsste die Stadt beim Kreis beantragen, die Schilder wieder wegzunehmen. Dies sollte aber nur der erste Schritt sein.



Der Ausschussvorsitzende Jens Reichardt schlug vor, vielleicht noch mal den verantwortlichen Planer der Deutschen Bahn einzuladen. „Dann haben wir eine bessere Vorstellung, das im Gesamtkontext zu sehen.“ Reichardt betonte die Notwendigkeit, zunächst mit der Stadt zu sprechen. Dies befürwortete der Bauausschuss schließlich einstimmig.