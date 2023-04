Auto einfach und bequem laden

Kreis und Stadt Salzwedel hinken bei E-Mobilität noch hinterher

Von: Christian Reuter

Im September 2020 wurde die E-Ladesäule auf dem Parkplatz am Chüdenwall in Salzwedel in Betrieb genommen. Im Bild: Die damalige Bürgermeisterin Sabine Blümel, Avacon-Kommunalreferent Andreas Forke (r.) und Projektleiter Steffen Heuer, der die Säule aufstellen ließ. © Benecke, Holger

In Sachsen-Anhalt gibt es bisher nur wenige Ladesäulen für E-Autos. Fast alle anderen Bundesländer verfügen über ein dichteres Netz an E-Ladesäulen. Doch wie sieht es im Norden unseres Bundeslandes aus, im Altmarkkreis Salzwedel und speziell in der Hansestadt Salzwedel? Die AZ fragte dazu bei der Bundesnetzagentur und beim Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt nach.

Salzwedel. Im Altmarkkreis Salzwedel gibt es insgesamt 57 Ladepunkte für E-Autos, davon sind 20 Schnellladepunkte, informiert Michael Reifenberg, Pressesprecher der Bundesnetzagentur.

In der Stadt Salzwedel sind insgesamt elf E-Ladesäulen vorhanden: drei Schnellladesäulen – eine mit vier Anschlüssen (Ladepunkten) und zwei mit zwei Anschlüssen – sowie acht „normale“ Ladesäulen mit jeweils zwei AC-Steckern nach Euronorm, teilt Peter Mennicke, Pressesprecher im Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, mit.

Deutschlandnetz in der Ausschreibung

Sind denn weitere E-Ladesäulen geplant? Mennicke: „Die Errichtung und der Betrieb von Elektrotankstellen unterliegt – wie die Errichtung und der Betrieb der Tankstelleninfrastruktur für Diesel- und Benzinkraftstoffe auch – dem freien Wettbewerbsmarkt durch die Akteure der Privatwirtschaft.“ Die Planungsabsichten von Personen, die Ladeinfrastruktur errichten wollen, seien beim Ministerium für Infrastruktur und Digitales nicht bekannt.



Aber: Im Aufruf vom 24. August 2022 zur Einreichung von Anträgen auf Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Ladeinfrastruktur seien für den Altmarkkreis Salzwedel drei Anträge eingegangen, die die Errichtung von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur wie folgt vorsahen: ein Antrag einer Privatperson für zwei Schnellladepunkte zu je 100 Kilowatt Ladeleistung in der Hansestadt Gardelegen; ein Antrag eines privaten Unternehmens für acht Normalladepunkte zu je 22 Kilowatt Ladeleistung in der Hansestadt Gardelegen und acht Normalladepunkte zu je 22 Kilowatt Ladeleistung in der Hansestadt Salzwedel; ein Antrag eines privaten Unternehmens für zehn Normalladepunkte zu je 22 Kilowatt Ladeleistung in der Hansestadt Salzwedel, berichtet Mennicke.



Durch den Bund sei in einem Deutschlandnetz die Versorgung des Mittel- und Langstreckenverkehrs mit Schnellladeinfrastruktur beabsichtigt. Das Deutschlandnetz befinde sich in der Ausschreibung. Auf den Altmarkkreis Salzwedel entfallen dabei drei Suchräume: Dies sind Arendsee (Altmark) mit einer Schnellladestation mit vier Ladepunkten, die Hansestadt Gardelegen mit einer Schnellladestation mit acht Ladepunkten und Klötze mit einer Schnellladestation mit vier Ladepunkten.

Auto einfach und bequem laden

Doch wie soll der weitere Ausbau der E-Mobilität im ländlichen Raum gelingen?



„Elektromobilität hängt davon ab, wie einfach und bequem das Auto geladen werden kann. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur hat bereits Fahrt aufgenommen und wird durch eine Mischung von privater und öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur auch im ländlichen Raum gelingen“, erklärt Mennicke.



Generell zeige sich, dass beim Laden zwischen Alltagsladen (also in der Garage oder dem Stellplatz des Eigenheims, auf Parkplätzen von Wohnanlagen oder Mehrfamilienhäusern oder beim Arbeitgeber auf dem Firmenparkplatz), Zwischendurchladen (auf dem Kundenparkplatz oder in Parkhäusern von z. B. Einkaufszentren oder im Straßenraum auf öffentlichen Parkplätzen) und Schnellladen (an innerörtlichen Lade-Hubs und Tankstellen oder an Lade-Hubs an Achsen, z. B. dem Autohof, der Raststätte oder dem Autobahnparkplatz) zu unterscheiden sei. Ladepunkte müssten dort entstehen, wo die Wege der Menschen mit ihren Elektrofahrzeugen enden. Deshalb komme dem Alltagsladen an privaten Ladepunkten eine große Bedeutung zu, während öffentlich zugängliche Ladepunkte das Zwischendurch- und Schnellladen unterwegs absicherten.



Neben der bereits erreichten Grundversorgung des fahrenden Verkehrs, innerhalb einer Viertelstunde Fahrzeit einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt zu erreichen, werde es weiter darauf ankommen, diese Versorgung kontinuierlich bedarfsgerecht auszubauen und zu verdichten. Das Land und der Bund förderten dazu die Errichtung von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur. Zudem schaffe der Bund mit dem Deutschlandnetz eine gute Basis für das Schnellladen. „Dies wird auch in Sachsen-Anhalt zur positiven Entwicklung beitragen, denn das Land ist mit 4,1 Prozent am Deutschlandnetz sehr gut berücksichtigt“, ist sich der Pressesprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales sicher.

Bereitschaft zum Kauf von E-Autos steigern

Der Bestand an öffentlich zugänglichen Ladepunkten folge dem Bestand an Elektrofahrzeugen. Hier würden mittlerweile die Kriterien von Angebot und Nachfrage greifen. Ladepunkte entstünden gewöhnlich dort, wo ein Bedarf besteht. Deswegen sei es wichtig, dass die Bereitschaft zum Kauf von Elektrofahrzeugen steigt. „Im Altmarkkreis Salzwedel sind proportional zu anderen Räumen weniger Elektrofahrzeuge zugelassen, mit der Folge, dass dort auch weniger Ladepunkte vorhanden sind. Allerdings wird hier das Alltagsladen ausgeprägter werden als im urbanen Raum, da das Laden am Eigenheim stärker möglich sein wird“, so Peter Mennicke.