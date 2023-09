Kreis lässt Werkraum der Salzwedeler Förderschule umbauen, Eltern sind dagegen

Von: Armon Böhm

Die Salzwedeler Förderschule „Unterm Regenbogen“ ist nicht für den aktuellen Zuwachs an Schülern ausgelegt. Den Umbau eines Werkraumes sehen Eltern kritisch. © Böhm, Armon

Der Elternrat der Förderschule unterm Regenbogen in Salzwedel fordert den Altmarkkreis dazu auf, den Umbau eines Fachraumes für Werken zu stoppen. Aufgrund von Platzmangel soll dieser zum Klassenzimmer werden.

Salzwedel – Die Förderschule „Unterm Regenbogen“ in Salzwedel hat mit steigenden Schülerzahlen und einem damit einhergehenden Platzmangel zu kämpfen. Daher werden Erstklässler seit ihrer Einschulung am 19. August im Foyer des Gebäudes unterrichtet. Während der Altmarkkreis Salzwedel als Schulträger den Umbau des Fachraums für Werken und Technik zu einem Klassenzimmer als Lösungsmaßnahme eingeleitet hat, sieht der Elternrat der Schule darin einen Fehler. In einer Petition heißt es: „Hände weg von allen Fachräumen!“

Ganze 460 Unterschriften erreichte die Online-Petition bislang (Stand 12. September), die auf der Internetseite innn.it/lernraume-fur-kinder-mit-behinderung-schaffen zu finden ist. Darin heißt es unter anderem: „Geplant war die Schule für etwa 40 bis 50 Schüler. Inzwischen lernen hier aber doppelt so viele und die Schülerzahl wächst weiter.“



Durch den Bedarf der Förderschüler an individueller Zuwendung steigt auch die Anzahl des pädagogischen, therapeutischen und pflegenden Personals. Derzeit sollen etwa 130 Menschen in dem kleinen Gebäude ein und aus gehen. „Auf den zunehmenden Raumbedarf reagiert der Schulträger leider nicht mit Erweiterungen der Räumlichkeiten. Stattdessen lässt er vorhandene, pädagogisch notwendige und architektonisch sinnvolle Räume zurückbauen und umbauen“, heißt es im weiteren Verlauf der Online-Petition, die von Matthias Pohl, Sabine Schulz und Stephan Münchhoff ins Leben gerufen wurde.



Elternratsvertreter Matthias Pohl (l.) überreichte Landrat Steve Kanitz eine Petition samt Kritik sowie Vorschlägen. © Böhm, Armon

Bei der Kreistagssitzung am Montag ergriff Pohl die Gelegenheit, sich direkt an den Kreis sowie an Landrat Steve Kanitz zu wenden. Dabei erzählte der Elternratsvertreter, dass eines seiner Kinder Epilepsie hat und der Mangel an ruhigen Aufenthaltsräumen bei seinem wie auch bei anderen Kindern vermehrt zu Anfällen führt.

„Wir sehen beispielsweise den Park hinter dem Schulgebäude als Möglichkeit“, äußerte Pohl, wobei er direkt einräumte, dass dieser in der Verantwortung der Hansestadt Salzwedel liegt. An die Stadt will sich der Elternverband ebenfalls noch wenden.



Steve Kanitz zeigte sich betroffen. Der Umbau, der am 18. September fertig sein soll, sei eine Idee gewesen, der Schule zu helfen, da die Förderschule „J. H. Pestalozzi“ nebenan über einen neuen Werkraum verfügt, der mitgenutzt werden könne. Dankend nahm Kanitz die Petition sowie einige Vorschläge des Elternrats entgegen.