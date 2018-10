Kommentar: Gibts nur noch zwei Schubladen?

Das war zu erwarten. Zum 28. Tag der Wiedervereinigung rufen die Politiker auf, dass das Volk seine Stimme gegen Rechtspopulismus und Fremdenhass erheben soll. Deutschland gehe es gut und trotzdem dominiere Pessimismus, beklagte etwa Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.

Zeitgemäß seien aber Selbstvertrauen, Gelassenheit und Zuversicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, dass die deutsche Einheit noch lange nicht vollendet sei.

Und wieder waren es „Rechtspopulisten“, die zu den zentralen Feierlichkeiten in Berlin demonstriert hatten. Man wird das Gefühl nicht los, dass sich in Deutschland ein Schubladen-Denken etabliert. Wer gegen irgendwas ist, ist rechts. Oder eben links. Diese Kategorisierung macht Politik einfach, denn Extremismus ist bekanntlich gefährlich und muss bekämpft werden. Und man muss der breiten Mitte nicht zuhören, denn die gibts ja nicht (mehr).

Die meisten Menschen aber, die mit ihrer Meinung nicht mehr hinter dem Berg halten, sind nicht rechts oder links, sondern ganz einfach unzufrieden. Wenn sie zum Beispiel mit unserer Flüchtlingspolitik nicht einverstanden sind, werden sie sofort in die linke oder rechte Schublade gepackt. Meist in die rechte. So machen es sich die Politiker leicht. Nehmen sie gar nicht wahr, dass die Menschen das Vertrauen in ihre Regierung immer mehr verlieren?

Wie reagiert das Volk wohl? Es kann nur laut sagen, was ihm nicht passt, oder an der Wahlurne eine Entscheidung treffen. Wie sieht die wohl aus, wenn man sich in der Mitte nicht gehört und verstanden fühlt? Wer laut sagt, dass er findet, dass zu viele Flüchtlinge im Land sind, ist rechts. Wer dafür ist, dass wir mehr Flüchtlingen eine Heimat geben, ist links.

Und wer unzufrieden ist, wird sein Kreuz nicht bei den Parteien machen, die das Volk nicht hören. Wer es satt hat, links oder rechts eingeordnet zu werden, wählt den Protest. Und das kann gefährlich werden.

Von Ulrike Meineke