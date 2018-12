Getraudenkapelle wird saniert: Kirchenkreis investiert 260.000 Euro

Salzwedel. Die denkmalgeschützte Getraudenkapelle am Südbockhorn ist derzeit komplett eingerüstet. Das Dach wird neu gestaltet und das Mauerwerk saniert. Insgesamt soll das Gotteshaus ganzjahrestauglich gemacht werden.

Zur kalten Jahreszeit können dort keine Veranstaltungen stattfinden, dies soll sich nun ändern. Dafür investiert der Evangelische Kirchenkreis Salzwedel 260.000 Euro in das Gebäude.

+ Jugendkirchen-Chef Friedhelm Wende zeigt auf die Stelle, wo der Balkon für die Veranstaltungstechnik später sein wird. Dadurch würde mehr Platz geschaffen und es wäre nicht mehr so eng. © Hiersche In die Planung der Sanierungsarbeiten wurden auch einige Wünsche des Chefs der Jugendkirche, Friedhelm Wende, aufgenommen. Ein Balkon soll in dem Raum der Getraudenkapelle für Veranstaltungstechnik eingebaut werden. „Das Gebäude ist relativ klein“, erklärte Wende, „bei den vorherigen Veranstaltungen standen Ton- und Lichttechniker direkt bei den Zuschauern und nahmen so Platz weg. Das soll sich mit dem Balkon ändern.“ Zudem sind auch Heizkörper eingeplant, damit es die Mädchen und Jungen in den Wintermonaten auch mollig warm haben, wenn sie einen Jugendgottesdienst oder ein Konzert besuchen. „Wir haben das immer mit Gasheizungen gelöst. Die haben aber gestunken, mussten diese dann ausmachen und es wurde wieder kalt“, schilderte Friedhelm Wende. Damit ist bald Schluss.

Durch die Sanierungsmaßnahmen ergeben sich dem Jugendkirchen-Chef und dem Kirchenkreis neue Möglichkeiten. Zum einen könnte in Salzwedel eine Synode, ein Parlament, was über Rechte und Angelegenheiten eines Kirchenkreises entscheidet, geplant werden. Zum anderen will Wende mehr Veranstaltung in der Getraudenkapelle anbieten. „Ich will auch mal Eltern in unser Haus einladen. Damit sie sehen, wo ihre Kinder zum Jugendgottesdienst gehen“, sagte Wende.

Das nächste große Vorhaben ist geplant. Vom 14. bis zum 17. Februar wird mit über 200.000 Bausteinen die zweite Salzwedeler Lego-Stadt gebaut. Anmeldung ist Pflicht.

Wer Fragen zur Veranstaltung hat, kann per juki-saw@gmx.de oder Telefon (0176) 52 13 07 24 Kontakt aufnehmen.

Von Paul W. Hiersche