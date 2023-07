Kinder und Jugendliche drehen gemeinsam mit OKS einen Kurzfilm

Von: Christian Reuter

Teilen

Unter dem Arbeitstitel „Monsterjagd“ drehen Kinder und Jugendliche derzeit gemeinsam mit dem Offenen Kanal Salzwedel (OKS) im Kunsthaus einen Kurzfilm. © Christian Reuter

Ein Video mit dem Handy aufzunehmen, gehört heute für die Kinder und Jugendlichen einfach wie selbstverständlich zum Alltag dazu. Doch einen richtigen Film zu drehen, mit Drehbuch, Regie, Schauspielern und allem, was sonst noch dazu gehört, ist dann doch etwas ganz anderes. Derzeit haben einige Kinder und Jugendliche diese Möglichkeit, gemeinsam mit dem Offenen Kanal Salzwedel (OKS) drehen sie einen Kurzfilm. Der Arbeitstitel lautet „Monsterjagd“.

Salzwedel. Der Kurs läuft vom 17. bis zum 21. Juli und wird vom OKS organisiert. Ein Partner ist das Salzwedeler Kunsthaus, dort wurden am Montag, 17. Juli, bereits erste Szenen für den Film gedreht. Doch zuvor sammelten die Teilnehmer erst einmal Ideen, welche Themen überhaupt behandelt werden sollen, berichtete OKS-Geschäftsführerin Ivonne Ritter-Findeisen.

Da fielen Vorschläge wie Liebe, Invasion, Zukunft, Mobbing, Rassismus, Infektion, Klima, Menschenrechte. Aus Zeitungsartikeln wurde eine Collage angefertigt und anschließend daraus ein Gedicht entwickelt und auch eingesprochen.



Die Jungfilmer im Alter zwischen zwölf und achtzehn Jahren überlegten sich auch, wer was machen möchte. Denn Regie führen kann beim Film bekanntlich nur einer, aber es müssen ja auch noch etliche andere Arbeiten verteilt werden: Drehbuch, Schnitt, Kostüme, Schauspieler, Musik. „Es gab auch keinen Streit, wer was übernimmt“, sagte Ritter-Findeisen.

Neben dem Kunsthaus war der nahe gelegene Bürgermeisterhof ein Drehort für den Film. Doch um was geht es eigentlich in der Handlung? Die OKS-Chefin klärt auf: Eine Gruppe von Freunden trifft sich in einem Haus, wo ein Monster auftaucht. Das Monster verkörpere alles Schlechte unserer Welt, werde am Ende aber durch die Liebe bezwungen. Es handele sich um eine Mischung aus Abenteuer- und Science-Fiction-Film. Der Film werde eine Länge von unter fünf Minuten haben, führte Ritter-Findeisen weiter aus. Beim Produzieren des Films erhalten die Kinder und Jugendlichen professionelle Hilfe durch Mitarbeiter des OKS (Elke Bukowski, Karsten Thiede, Manfred Kretschmer) und die Filmproduktionsfirma Blende 39 aus Magdeburg (Peter Bräunig, Eva-Luise Volkmann).



Einige der Teilnehmer hätten bereite Erfahrungen mit dem Filmen gesammelt, über schulische Projekte beim Offenen Kanal Salzwedel, sagte die Geschäftsführerin.

Am Ende des Jahres soll es eine öffentliche Aufführung des Kurzfilms geben. und natürlich wird er auch beim OKS zu sehen sein.



Der Filmkurs werde mit Fördermitteln vom Bund unterstützt (Programm „Kultur macht stark“), informierte Ritter-Findeisen.