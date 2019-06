Kickerfreunde legen im „Eskadron“ los

Tischfußball gibt es künftig auch im „Eskadron“. Der Verein öffnet sein Domizil am morgigen Freitag.

Salzwedel – Die Salzwedeler Kickerfreunde öffnen am heutigen Freitag, 7. Juni, erstmals das „Eskadron“ am Dämmchenweg (neben dem Freibad). Interessierte können sich ab 19 Uhr umschauen. Ein DYP-Turnier beginnt um 21 Uhr.

„Auch Gäste, die einfach mal ein Blick ins Eskadron werfen wollen, sind herzlich eingeladen. Am Freitag werden wir vier Profi-Tische aufstellen, an denen alle Besucher spielen dürfen“, kündigt der Vereinsvorsitzende Marco Heide an.

Die Ehrenamtlichen haben die Räumlichkeiten im Vorfeld auf Vordermann gebracht. Auch um den Außenbereich kümmern sie sich. Die Schlüsselübergabe seitens der Stadt erfolgte Ende Mai. Nun kann auch die Öffentlichkeit dort die Vereinsangebote nutzen. Und diese sollen über das Kickern hinaus gehen. Neben wöchentlichen Tischfußball (freitags) ist unter anderem eine Kleinkunst-Bühne angedacht. Auch Musikquiz, Konsolenabende und -turniere sind anvisiert. Die Ehrenamtlichen können sich darüber hinaus Lesungen, Ausstellungen sowie kleine Theateraufführungen vorstellen. Laute Konzerte soll es im „Eskadron“ aber nicht gehen. In dem Gebäude, das der Stadt gehört, gab es etliche Jahre Gaststättenbetrieb. Das Objekt steht aber seit einiger Zeit leer. In den kommenden Sommerferien sind Turniere angedacht. Einrichtungen, Vereine und Gruppen können spielen. Anmeldungen sind über Facebook und Tel. (01 57) 86 86 21 53 möglich. cz