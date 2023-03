Keine Panik in der Baumkuchenstadt

Von: Lydia Zahn, Jens Heymann

Salzwedel ist unter anderem für seinen Baumkuchen bekannt. Wie sich die voraussichtliche Schließung eines großen Baumkuchenherstellers auf den Tourismus auswirken könnte, hat die AZ nachgefragt.

Salzwedel – Salzwedel ist nicht nur eine Hansestadt, die für ihre Fachwerkgebäude bekannt ist. Auch der Baumkuchen spielt eine große Rolle, mit dem die Stadt unter anderem touristisch für sich wirbt. Ende Juli schließt eine der größeren Baumkuchenfirmen in Salzwedel – die von Rosemarie Lehmann (wir berichteten). Zwar stirbt das Traditionsgebäck damit in der Hansestadt nicht aus, dennoch schlug das Thema große Wellen – besonders in den Medien, auch überregional. Die AZ hakte bei touristischen Anlaufstellen nach, wie sich das Ganze auf den Tourismus auswirken könnte.

Bisher kaum bemerkbar

Bevor überhaupt ein Ausflug oder Ähnliches unternommen werden kann, braucht es eine Unterkunft für die Nacht. Als erstes Haus am Platz ist das Hotel „Union“ an der Goethestraße natürlich bei den Besuchern gefragt. Wie Hotelleiter Wolfgang Spiewack im AZ-Gespräch erklärt, sei bisher nicht wirklich ein Unterschied bei den Gästen zu bemerken. Auch hätten diese das Thema noch nicht angesprochen. „Aber das kann sich durchaus noch ändern. Denn viele kommen wegen des Aspekts Baumkuchen hierher. Salzwedel ist schließlich eine Baumkuchenstadt“, sagt er. Wichtig sei es deshalb, dass die Stadt weiterhin für sich und das Gebäck wirbt, die Touristen wissen, dass es dieses weiterhin geben wird.



Vereinzelte Fragen

Ein weiterer Hauptanlaufpunkt dürfte die Tourist-Information sein. Die Saison startet erst noch. Negative Auswirkungen durch die Entwicklung in der Baumkuchenbranche seien dort bislang nicht festgestellt worden, sagt Bürgermeister Olaf Meining. Die Frage, ob es Baumkuchen gibt, sei aber durchaus zu verzeichnen gewesen, ergänzt er. Das sei ihm höchstselbst passiert.



Doch nicht nur der Baumkuchen dürfte Touristen in die alte Hansestadt locken. Das Grüne Band und der Märchenpark sind ebenso Alleinstellungsmerkmale. Und weil sie genau das sind, gehen sowohl BUND-Pressesprecherin Johanna Mayrberger als auch Märchenpark-Chefin Cornelia Wiechmann nicht davon aus, dass sich das Ganze groß auswirken wird.



„Erst einmal ist das natürlich schwer einzuschätzen, weil die meisten Touristen erst gegen Mai kommen. Dennoch denke ich, und das ist meine persönliche Meinung und rein spekulativ, dass die Touristen, die zu uns kommen, auch weiterhin zu uns kommen“, schätzt Mayrberger ein.



So sieht es auch die Märchenpark-Chefin: „Ich gehe davon aus, dass sich das auf uns nicht so auswirken wird. Touristen, die wegen des Märchenparks kommen, werden das auch weiterhin tun.“



Nicht verheerend

Fazit: Auch wenn die Baumkuchen GmbH zum Sommer hin schließt, wird es weiterhin Baumkuchen in Salzwedel geben. Vielleicht ist dieser Wegbruch zu spüren, aber nicht in einem Ausmaß, das verheerend für den Tourismus der Stadt wäre.