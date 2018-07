Drei von sechs Streifenkreisen nur mit Hängen und Würgen besetzt

Altmark. Von einst 250 Polizisten sind nur noch 155 im Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel. 25 werden in diesem Jahr noch pensioniert. Neue sind keine gekommen. 20 Beamte haben mit gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen.

Weitere 43 Polizisten der geburtenstarken Jahrgänge (1961 bis 1965) gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Zudem soll in Stendal ab 1. Januar kommenden Jahres wieder einmal eine Polizeidirektion entstehen. Auch dafür wird Personal gebraucht. Ein weiterer Aderlass für die Reviere Salzwedel, Stendal und Jerichower Land, die diese Direktion vereint. Überstunden sind an der Tagesordnung. Deren Zahl ist innerhalb eines Jahres auf das Doppelte angestiegen.

Trotz der 700 neuen Polizeianwärter, die das Innenministerium verspricht, ist die Personalsituation in den beiden Altmark-Revieren dramatisch. Die Einsatzleiter sind froh, wenn sie von den jeweils sechs Streifenkreisen gerade einmal drei mit Hängen und Würgen besetzt bekommen. In den Revieren werden teilweise schon Innendienstbeamte verdonnert, die Wache zu besetzen, damit überhaupt noch Polizisten in den Streifendienst geschickt werden können. Trotz aller Widrigkeiten sind die Polizisten jedoch hoch motiviert. Das trifft vor allem auf die 1961er bis 1965er Jahrgänge zu. Denn die „Silberrücken“ stellen nicht nur die Masse der Beamten im Einsatz, sie sind auch die versiertesten Polizisten mit den meisten Erfahrungen.

Änderungen könnte es zudem noch mit Aufbau der Polizeidirektion ab 1. Januar 2019 in der Führung der Reviere geben. Noch wird geprüft, welche Dienstposten ausgeschrieben werden müssen. Ständige Wechsel bei den Revierchefs hatten seit 2008 für reichlich Unruhe unter den diensttuenden Beamten gesorgt. In den vergangenen zehn Jahren hatte sowohl Stendal als auch Salzwedel vier Revierchefs. Stendal: Volker Stamer, Olaf Wichmann, Wolfgang Gehrke und Carsten Töpfer; Salzwedel: Jörg Gebur, Sandra Schmidt, Sven Meinecke, Sebastian Heutig. Das bedeutet einen Verweildurchschnitt von zweieinhalb Jahren.

„Der Besetzung der Streifenbereiche wird im gesamten Land Sachsen-Anhalt höchste Priorität eingeräumt. Das System der Streifenbereiche soll in erster Linie sicherstellen, dass die Polizei bei Alarmierung via Notruf auf diese schnell reagieren kann“, sagt Stefan Brodtrück, stellvertretender Pressesprecher im Innenministerium, auf AZ-Nachfrage. Einsatzzeiten bei dringenden Notrufen (20 Minuten), würden bereits deutlich unterschritten, so Brodtrück und nennt für Stendal 16,18 Minuten und für Salzwedel 14,32 Minuten als Durchschnitt.

Bei „kurzfristiger Nichtbesetzbarkeit“ eines Streifenbereichs erfolge eine „Zuordnung der Funkstreifenwagenbesatzung aus dem Einsatzressourcenmanager“, kommentierte der Sprecher des sachsen-anhaltinischen Innenministeriums und nennt dabei die sogenannte Nächste-Fahrzeug-Strategie. Was aber nach AZ-Recherchen nicht immer wie gedacht funktioniert.

