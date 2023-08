Katharina Trabert wandert 1270 Kilometer am Grünen Band entlang

Von: Christian Reuter

Teilen

Katharina Trabert wandert 1270 Kilometer entlang des Grünen Bandes. Am Montag, 7. August, legte sie in Salzwedel vor dem Rathaus eine kurze Pause ein. Ihr Ziel in Boltenhagen an der Ostsee will sie am 26. August erreichen. © Christian Reuter

Ein ehrgeiziges Ziel hat sich Katharina Trabert aus Göttingen vorgenommen: Sie will in knapp drei Monaten 1270 Kilometer wandern. Allerdings nicht irgendwo, sondern entlang des Grünen Bandes, also der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Deshalb habe ihre Wanderung auch keinen sportlichen Hintergrund, dafür ein besonderes Anliegen, wie sie im Gespräch mit der AZ erzählte: Sie will herausfinden, was es mit der „Spaltung der Gesellschaft“ auf sich hat. Darüber und „über die Frage, was uns zusammenhält“, möchte sie mit möglichst vielen Menschen sprechen.

Salzwedel. Am Montag, 7. August, machte Katharina Trabert in Salzwedel Station. Eine gute Gelegenheit, um mehr über ihr Projekt „Das Band“ und damit die Wanderung zu erfahren. „Start war am 10. Juni in Ebmath bei Bad Elster. Am 25. Juli erreichte ich den Brocken. Die Etappe am Montag führte mich von Harpe nach Salzwedel.“ Dort habe sie ihre Schwester getroffen, erklärte Trabert den kleinen Umweg. Das habe sich spontan ergeben.

Drei Viertel der Strecke schon geschafft

Inzwischen habe sie etwa drei Viertel der Strecke geschafft, sie liege genau im Zeitplan, berichtete sie. Die Wanderung umfasse 61 Etappen. Immer nach fünf Tagen lege sie einen Ruhetag ein.



Apropos Ruhe: Sie sei zwar mit Schlafsack und aufblasbarer Isomatte für Übernachtungen im Freien gerüstet, aber nur, wenn es nicht regnet. Denn ein Zelt gehöre nicht zum Reisegepäck, das ohne Proviant etwas weniger als vier Kilogramm wiege. Bekanntlich ist es nicht immer trocken, gerade in diesem Sommer. Dann genieße sie die großzügige Gastfreundschaft von Privatleuten oder Gastwirten. Zu ihren Unterkünften zählten zum Beispiel ein Schäferwagen, ein Luxushotel oder das Büro eines Grenzdenkmalvereins, „dort hatte man ein Militärklappbett für mich aufgestellt“, sagte die 43-Jährige.



Auf der Etappe von Brome nach Wittingen hatte Katharina Trabert mit Anke Steinkopff eine Begleiterin. © Privat / Katharina Trabert

Auf ihrer Wanderung komme sie mit vielen Menschen ins Gespräch. Sie rede mit Leuten, die ihr eine Unterkunft zur Verfügung stellen, aber auch mit Menschen, die sie unterwegs treffe.



Zum Beispiel mit dem Regisseur Wim Wenders, der mit „Im Laufe der Zeit“ in den 1970er-Jahren einen Film entlang der damaligen deutsch-deutschen Grenze gedreht hatte.



Das Mitwandern sei ausdrücklich erwünscht. Dies sei per Anmeldung in ihrem Online-Wandertagebuch oder auch spontan möglich.

Wanderung als Mittel zum Zweck

„Ich wollte entlang des Weges wandern, der Deutschland mal gespalten hat“, erklärte Trabert ihre Motivation. Weil sie in der letzten Zeit, gerade während der Corona-Pandemie, viel von der „Spaltung der Gesellschaft“ gelesen habe. Die Wanderung sei für sie Mittel zum Zweck.



Und was hat sie bisher erfahren? Ehemalige DDR-Bürger würden das Thema kritischer und den Zusammenhalt schwinden sehen. Übrigens bekomme jeder, mit dem Katharina Trabert spricht, ein grünes Bändchen um das Armgelenk, als Zeichen der Verbundenheit. Wer die Wanderung verfolgen und das Tagebuch von Trabert lesen will, kann das im Internet unter www.katharinatrabert.de tun.