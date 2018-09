Kampf hinter den Kulissen

Verhandlungen über Bauernmarktverkauf gehen in die entscheidende Phase

Salzwedel. Während auch am Donnerstag wieder Menschen aus nah und fern in die Halle am Gerstedter Weg zum Einkaufen strömen, könnte sich in dieser Woche das weitere Schicksal des Salzwedeler Bauernmarktes entscheiden.