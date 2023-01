The Jukebox Heroes rockten das Salzwedeler Kulturhaus

Von: Bernd Zahn

Teilen

Die Band The Jukebox Heroes war am Donnerstagabend in Salzwedel zu Gast und heizte im Kulturhaus ordentlich ein. © Zahn, Bernd

Musik zum Schwelgen, zum Erinnern, zum Wundern und zum Genießen gab es mit der aus England stammenden Band The Jukebox Heroes am Donnerstagabend im Kulturhaus in Salzwedel.

Salzwedel – Etwa 200 Gäste aus allen Himmelsrichtungen fanden sich zusammen. Gäste unter anderem aus Braunschweig, Hamburg, Quedlinburg oder Berlin waren anzutreffen. Einige von ihnen kommen schon seit vielen Jahren in die Hansestadt, um die Oldie-Shows von Veranstalter Rüdiger Hauptmann zu sehen. Und wer träumt nicht gern von der alten Jugendzeit mit den Musikhelden, die einen bis ins Erwachsenenalter begleiteten.



Dem Publikum schien der Auftritt der Band im Kulturhaus sichtlich zu gefallen. © Zahn, Bernd

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Sweet-Nummer-eins-Hit „Fox on the run“, den Jeff Brown am Yamaha-Bass sang. Der Musiker war bis 2008 bei der Band Sweet und trat im Jahr 2000 mit selbiger schon im Salzwedeler Park des Friedens auf. Heute ist er hauptsächlich bei der Band Cats in Space tätig und natürlich bei den Jukebox Heroes.



Insgesamt 24 Top-Ten-Hits wurden dem Publikum am Donnerstag präsentiert, auch solche Sahnebonbons wie das Lied „Crazy Horses“ von den Osmonds, den Gitarrist Phil Hendriks performte. Seine Musikkarriere startete er in der Punkband The Stiffs mit dem Tanzflächenfeger „Inside out“ und war zuletzt 2019 mit der Glitterband im Kulturhaus in Salzwedel.

Eine anschließende Autogrammstunde durfte natürlich nicht fehlen. © Zahn, Bernd

Am Donnerstagabend aber standen die Songs im Fokus, auf die das Publikum gewartet hatte, ob das rockige „Dynamite“ von Mud oder das groovende „Children of the Revolution“ von T-Rex, die Hitmaschine lief auf Hochtouren, und es wurde getanzt, lautstark und textsicher mitgesungen. Und man wünschte sich, dass der Abend nicht enden sollte.



Mit dem gefühlvollen Song „Oh Boy“ von Mud klang nach drei Stunden ein schöner Abend aus, bei dem alle gepflegt in musikalischer Nostalgie baden konnten.