714 Jobs in der Westaltmark

Allein in den Büros des Altmarkkreises Salzwedel werden aktuell 45 Fachkräfte gesucht.

Altmark – Die Zahl der offenen Arbeitsstellen in der Altmark ist bedrohlich gestiegen: Derzeit sind durch die Arbeitsagentur 1732 Jobs zu vergeben – 23,4 Prozent mehr als noch vor vier Wochen.

Gleichzeitig gibt es aber auch wieder mehr Arbeitslose: Saisonbedingt ist die Zahl der Jobsuchenden in der Altmark im Januar im Vergleich zum Vormonat um 756 auf 9102 Personen angestiegen.

Im Vergleich zum Januar 2018 gibt es aktuell allerdings 785 arbeitslose Frauen und Männer weniger.

Von Arbeitslosigkeit betroffen sind seit Januar vor allem viele Männer, die in den Branchen Bau und Verkehr oder im verarbeitenden Gewerbe tätig sind. „Das Bild ist typisch für den Wintermonat“, kommentiert Torsten Narr, Chef der Stendaler Arbeitsagentur, die für die ganze Altmark zuständig ist.

Die aktuell 9102 Arbeitslosen ergeben eine Quote von 8,9 Prozent. 3312 Frauen und Männer sind länger als ein Jahr ohne Job. Die Quote fällt in den beiden Landkreisen wie bislang immer unterschiedlich aus: Im Landkreis Stendal liegt sie bei 10,6 Prozent (5706 Personen), im Altmarkkreis Salzwedel bei 7,4 Prozent (3396).