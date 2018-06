Gewässer strotzt vor Unrat: Jeetze wird zum Mülleimer

Neben der Hundekotmeile an der alten Stadtmauer sieht es auch im Wasser schlimm aus: Mülleimer, Topfdeckel, Kinderroller, Überreste einer Parkbank und Flaschen über Flaschen.

+ Am Badehaus liegen Reste einer Parkbank im Wasser, die zum Erholen am Ufer vorgesehen war. © Fotos: Benecke / Hiersche

Detlef Jacobs liegt die Natur sehr am Herzen. Immer im Sommer und an wärmeren Tagen macht er sich auf und läuft den Fluss entlang, um Buddeln aus der Jeetze zu fischen. Und diese enthalten keine Flaschenpost, sondern sind nach dem Genuss des alkoholischen Inhalts einfach in das Gewässer geworfen worden. „Da kommen gut zehn Kisten zusammen. Ist alles raus, dauert es einige Zeit, bis es sich wieder lohnt“, resümiert Jacobs gegenüber der AZ. Für den Hansestädter ist das Gewässer eine kleine Goldgrube, die jedes Jahr etwas abwirft. Weiter sagt der Salzwedeler: „Vor allem ist mir die Umwelt wichtig, deswegen sammele ich, was ich kann.“