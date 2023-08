Jeannette Schulz gestaltet das Kulturhaus-Restaurant neu

Von: Christian Reuter

Jeannette Schulz vor dem Plan des Salzwedeler Kulturhaus-Restaurants. Die Raumausstatterin gestaltet das Lokal neu. Bis zum Frühjahr 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. © Christian Reuter

Mit dem erfahrenen Gastronom Armin Beckemeyer aus Uelzen hat das Kulturhaus-Restaurant in Salzwedel einen neuen Pächter gefunden, nachdem der bisherige Betreiber Einar Krause seine Tätigkeit zum 31. Juli beendet hatte (AZ berichtete). Doch bevor Armin Beckemeyer seine ersten Gäste begrüßt, wird das Restaurant noch umgestaltet. Die Arbeiten laufen unter der Regie der Raumausstatterin Jeannette Schulz aus Salzwedel.

Salzwedel. Jeannette Schulz ist eine weltweit gefragte Expertin, wenn es um die Einrichtung von Wohnhäusern und anderen Objekten wie Gaststätten geht. Unter anderem hat sie schon für einen Scheich aus den Arabischen Emiraten gearbeitet und für einen Oligarchen in Aserbaidschan.

„Jearodes“ heißt ihr Eine-Frau-Betrieb, zusammengesetzt aus Jeannette Rooms Interior Design. Auf die Internetseite ihrer Firma sei auch der Gastronom Armin Beckemeyer gestoßen. „Sie hat ihm gefallen, dann hat er sich bei mir gemeldet“, erzählt Schulz. Inzwischen habe die Malermeisterin von Beckemeyer den Auftrag für die Neugestaltung des Kulturhaus-Restaurants erhalten.

Erste Ideen habe die 59-Jährige, die praktisch „schon ihr ganzes Leben“ auch als Raumausstatterin tätig gewesen sei, bereits im Kopf. „Beim ersten Treffen mit Herrn Beckemeyer habe ich ihm einen Hotel-Katalog gegeben. Er hat 30 Zettel angeheftet, dabei sollte er nur eine Farbe auswählen“, berichtet Schulz. Was die Farbtöne für das Restaurant angeht, gebe es bereits eine Richtlinie, „an der wir uns festhalten“.



Was soll eigentlich alles verändert werden in der Gaststätte des Kulturhauses? Jeannette Schulz zählt auf: „Lampen, Tapeten, Farben, Wände, Decken, Fußböden, Gardinen, Stühle und Tische.“ Also praktisch die komplette Inneneinrichtung.

Die Arbeiten führe die Raumausstatterin aber nicht alleine aus. „Ich habe ein Team, das aus einzelnen Künstlern besteht, die buche ich dann für das Projekt“, erklärt die 59-Jährige. Die anderen Handwerker, die benötigt werden, kämen aber alle aus der Region: Maler, Fliesenleger, Elektriker, Tischler. Und sie arbeite auch mit Olaf König von der Firma Planungsring Altmark aus Salzwedel zusammen. Viel verraten zur Neugestaltung wolle sie noch nicht, das solle schließlich eine Überraschung für die Gäste werden. Eines dann aber doch: „Zum Restaurant soll eine Bar gehören, an der man Cocktails trinken und Musik hören kann“, erläutert die Raumausstatterin ihre Vorstellungen.



Bleibt noch die Frage nach der Fertigstellung. Bis Silvester sei das nicht mehr zu schaffen, aber bis zum kommenden Frühjahr solle die Neugestaltung des Kulturhaus-Restaurants abgeschlossen sein.



Und was will der neue Pächter seinen Gästen bieten? „Eine sehr gute internationale Küche ist die kalifornische Küche. Sie ist gesund und nachhaltig“, sagt Beckemeyer. Und weiter: „Die Leute, die ins Restaurant kommen, sollen sich wohlfühlen und nichts essen, was hinterher schwer im Magen liegt.“ Silvesterpartys will der Gastronom auch wieder anbieten, aber nicht 2023.



Übrigens wird noch ein Koch gesucht. Bewerbungen nimmt Armin Beckemeyer gerne entgegen.