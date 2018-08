Niedersachsen oft Vorreiter: "Jammern bringt uns nicht weiter"

Vorteil zur Altmark: In Niedersachsen wurden die Kindergarten-Beiträge abgeschafft.

"Man gewinnt den Eindruck, dass viele unserer Politiker das Geld mitnehmen, das sie vom Land kriegen, und hoffen, dass die Zeit bis zur Rente, die mit großzügigen Pensionen versüßt wird, schnell vergeht." (Ulrike Meineke)

Stellen Sie sich ein junges Pärchen vor, das in der Altmark wohnt und in der Lebensplanung steckt. Das Paar möchte ein Kind, eigentlich mindestens zwei. Beide haben hier zwar einen Job, aber keinen, an dem sie sonderlich hängen oder der gut bezahlt wird. Sie ist Pflegekraft, er Mechaniker.

Jetzt hören die Beiden, dass in Niedersachsen die Kindergarten-Beiträge abgeschafft wurden. Sie beginnen zu rechnen. In der Altmark kostet der Kindergartenplatz bei einer Acht-Stunden-Betreuung an fünf Tagen die Woche im Schnitt 125 Euro. Macht im Jahr 1500 Euro.

+ Ulrike Meineke © AZ-Archiv Das Paar kommt ins Grübeln. Niedersachsen grenzt an die Altmark. Dort gibt es mehr Jobs und die sind auch noch besser bezahlt. Die junge Frau weiß, dass es in ihrer Branche einen akuten Fachkräftemangel gibt, sie würde in Niedersachsen sofort eine Arbeit finden. Der Mechaniker auch – wenn nicht bei VW, dann bei einem Zulieferer oder anderswo. Allein bei 200 Euro mehr im Monat für den Job käme das Paar im Jahr auf 4800 Euro mehr. Plus die gesparten Elternbeiträge macht das 6300 Euro pro Jahr für den Sparstrumpf.

Die Lebensplanung mündet darin, dass das Paar erwägt, seinen Lebensmittelpunkt ins nahe Niedersachsen zu verlegen. Pendeln geht nicht, denn dann greift die Beitragsfreiheit für Kinder ab drei Jahren nicht. Trotz teurerer Mieten im Nachbarbundesland ließe sich ein Batzen Geld sparen.

Niedersachsen ist Vorreiter in Sachen Abschaffung der Elternbeiträge. Und Sachsen-Anhalt macht eine lange Nase. Unser Bundesland rühmt sich mit Rückkehrertagen und Spielplatz-Sanierungen – alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Was für junge Menschen zählt, ist Lebensqualität. Und die ist vom Geld abhängig. So gehen die jungen Leute und mit ihnen die Fachkräfte. Die Altmark vergreist und irgendwann findet sich keiner mehr, der die Alten pflegt.

Kann Sachsen-Anhalt dem Beispiel des Nachbarn Niedersachsen folgen? Unser Bundesland hat kein Geld, die Kommunen auch nicht. Alle jammern. Niedersachsen hat auch kein Geld, sieht diese Aktion aber als „Investition in die Zukunft“. Warum kann Sachsen-Anhalt das nicht auch? In die Zukunft investieren statt immer nur auf die aktuelle Lage zu reagieren mit Pflastern, die die Wunden nicht bedecken und schon gar nicht heilen? Wenn unsere Landtagspolitiker schon keine eigenen Ideen haben – warum kopieren sie nicht solche Initiativen? Nach Skandinavien sollten sie, was Fachkräftemangel, Familienfreundlichkeit, Schulsystem betrifft, schon lange mal geschaut haben.

Weitsicht? Umsicht? Fehlanzeige! Man gewinnt den Eindruck, dass viele unserer Politiker das Geld mitnehmen, das sie vom Land kriegen, und hoffen, dass die Zeit bis zur Rente, die mit großzügigen Pensionen versüßt wird, schnell vergeht. Ab und an mal eine schlaue Rede halten oder ein Pressestatement abgeben – fertig. Nach mir die Sintflut!

Von Ulrike Meineke