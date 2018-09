Internet: Schüler sollen Geschwindigkeit messen

Arbeit mit Tablet in der Schule: Grundvoraussetzung ist dafür Internet. Wie schnell die Verbindungen in den Bildungsstätten der Altmark sind, wird bei einem Wettbewerb ermittelt.

Altmark. Der Zweckverband Breitband Altmark will den Bildungsstätten in beiden Landkreisen mit Blick auf schnelles Internet einen Wettbewerb digital schmackhaft machen. Dieser trägt den Namen „Speedy“ und ist bereits gestartet.

„Das künftige Glasfaser-Netz für die Altmark wird im besonderen Maße den Bildungsbereich adressieren und beeinflussen“, informiert der Verband. Schüler, Lehrer und Technikverantwortliche sollen ab sofort in Sachen IT fitgemacht werden – haben sich die Mitarbeiter auf die Fahnen geschrieben.

Dafür werden im Rahmen des Wettbewerbes an den Schulen Messstationen errichtet. Der kleine Minicomputer wird von IT-Verantwortlichen und Schülern jeweils gemeinsam vorbereitet, aufgebaut sowie programmiert. Dann finden an zehn aufeinanderfolgenden Tagen Geschwindigkeitsmessungen statt. Damit soll es gelingen, einen praktischen Eindruck von Datenraten zu bekommen. Die Ergebnisse werden an eine extra erstelle Website gesendet. Zusätzlicher Effekt: Die Mitarbeiter des Zweckverbandes können mithilfe des Einsatzes der Kinder und Jugendlichen auf einen altmärkischen Ist-Zustand zugreifen. „Mit dem Projekt soll gleichzeitig der Grundstein für den späteren direkten Anschluss der Schulen an das Glasfasernetz gelegt werden“, schreibt der Verband.

Teilnehmen können alle Schulen der Altmark. Es geht aber nicht nur darum, die tatsächlich verfügbare Internetgeschwindigkeit in den jeweiligen Bildungsstätten zu ermitteln. Die Teilnehmer sollen bis zum 1. Oktober auch ein kreatives Foto machen.

Weitere Informationen im Internet unter: https://breitband-altmark.de/cms/speedy/

Für die interessantesten Projekte gibt es Preise. Die Gewinner werden Anfang November bekannt gegeben. Das Projekt, zu denen die Minicomputer zählen, wird zu 80 Prozent mit Mitteln aus dem Programm „Land (auf) Schwung“ finanziert. 20 Prozent übernimmt der Zweckverband und die Preise werden von einem Unternehmen gesponsert.

Von Christian Ziems