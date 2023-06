2. Bürgersprechstunde des neuen Salzwedeler Rathauschefs fördert viele Anliegen zutage

Von: Leif Goetzie

Meining hört Meinungen: Der Bürgermeister im angeregten Gespräch mit einer Bürgerin auf dem sonnigen Rathausturmplatz am Donnerstag. © Goetzie, Leif

Der neue Salzwedeler Bürgermeister hatte nach seiner Wahl angekündigt, gemeinsam mit den Bürgern ein Wohlfühlklima schaffen zu wollen. Seine Bürgersprechstunde, ein Baustein dieses Ziels, findet viel Resonanz.

Salzwedel – „Das Wort ‘Man’ kann ich nicht mehr hören,“ sagte Bürgermeister Olaf Meining einige Male mit einem Schmunzeln. „Man müsste mal...“ erklang es am Donnerstagnachmittag bei der 2. Bürgersprechstunde des neuen Stadtoberhauptes oft. Und so musste Meining auch häufig erläutern, wo sein persönlicher Einflussbereich beginnt und wo er endet.

Aber unter anderem durch geduldiges Zuhören und akribisches Notieren signalisierte Meining, die Anliegen werden gehört und behandelt. Der Rathauschef buchstabierte seine Gesprächsgäste durch und kam nach zwei Stunden bis „S“.



Viele Nachfragen zum Straßenverkehr

Gleich der erste Gesprächspartner um kurz vor halb drei hatte sich vorgenommen, Frust zu adressieren. Die Verkehrsbelastung in seiner Straße brachte ihn in Wallung.



Eine ältere Dame setzte unmittelbar mit einer ähnlich gelagerten Situation in Zusammenhang mit der Testphase ,unechter‘ Einbahnführung der Sankt-Georg-Straße an. „Alles kommt morgens durch die Amtsstraße. Auch die Busse der Regenbogenschule“. sagte sie. Bei Nachbarn hätten sich schon Dachrinnen gelöst. „Aber die dürfen doch da gar nicht durch!“, sagte der Rathauschef empört und versprach, das Problem überprüfen zu lassen.



Auch die Parkplatzsituation am Wochenende in der Neuperverstraße beschäftigte die Menschen und ob man nicht den Fußweg verbreitern könne. „Dann aber wäre die Planung einer möglichen Radspur auf der Fahrbahn bereits hinfällig“, skizzierte Meining den Interessenkonflikt. Jemand schlug vor, Parkplätze am Wochenende und nach Geschäftsschluss von Supermärkten zur Fremdnutzung anzufragen, was der Bürgermeister gern aufgriff.



Ein verfallendes Haus in der Altperverstraße stieß anderen sauer auf. Der Rathauschef erläuterte: „Das Gebäude ist in Privatbesitz. Das Grundgesetz schützt das Eigentum als hohes Gut. Solange von ihm keine Gefahr ausgeht, kann die Stadt noch nicht eingreifen.“



Eine junge Dame blieb lange am Tisch und hatte neben Lob für die Entsiegelungspolitik Meinings auch Vorschläge im Gepäck. Klimaaspekte und Sorgen um zukünftige Nutzung des Rathausturmplatzes waren zwei ihrer Anliegen. Der Bürgermeister wies auf die von der Stadt demnächst ausgeschriebene Stelle einer Klimaschutzbeauftragten hin und versprach, sollte ein Gastronomiebetreiber Tische auf dem Platz aufstellen dürfen, dieser ohne Verzehrzwang für alle offen bliebe.



Unterschiedliche Interessenlagen

Vier Damen brachten unter anderem frühabendliche Ruhestörung von Jugendlichen auf einem Freizeitsportplatz vor. „Nachtruhe ist ab 22 Uhr“, sagte Meining. In gewissen Grenzen sei Lärm daher zu tolerieren. Dafür seien diese Plätze geschaffen worden. Wenn es in der Stadt zu laut ist, könne man aufs Dorf ziehen, so ein Zuhörer giftig.



Als zum Schluss ein Mädchen mit Hund zum Tisch kam, schloss sich der Kreis: sie spiele mit ihrem Vater dort immer Basketball und nun sei das Netz kaputt und bat um Erneuerung. Meining schrieb sich auch diesen Wunsch schmunzelnd auf.



Die nächste Sprechstunde sagte Meining ebenfalls schon zu. Dann an anderem Ort zu einer späteren Uhrzeit.