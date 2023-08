Immer mehr Rentner beziehen Grundsicherung: Anstieg um fast 30 Prozent auch im Altmarkkreis Salzwedel

Von: Lydia Zahn

Das Sozialamt in der Verwaltung des Altmarkkreises in Salzwedel verzeichnete von 2022 zu 2023 knapp 30 Prozent mehr Leistungsbezieher der Grundsicherung im Alter. © Altmarkkreis Salzwedel

Die Zahl der Senioren, die auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind, steigt – auch im Altmarkkreis Salzwedel.

Salzwedel – In Sachsen-Anhalt müssen immer mehr Rentner zum Sozialamt – das meldete die Deutsche Presseagentur. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die die Linksfraktion im Bundestag erfragt hatte, waren im März 2022 noch 7865 Personen auf Grundsicherung im Alter angewiesen, ein Jahr später 10 260. Ein Anstieg von knapp 30 Prozent. Und auch im Altmarkkreis Salzwedel ist ein Anstieg zu verzeichnen. Leistungsbezieher der Grundsicherung im Alter gab es 2021 (Stichtag 1. März) 255. 2022 waren es neun mehr. Und zum 1. März 2023 sogar 338 – das sind ebenfalls fast 30 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr.

„Der enorme Anstieg von 2022 auf 2023 resultiert aus dem Wachstum der Lebenshaltungskosten, wonach viele Rentner ihren Lebensunterhalt nicht mehr aus ihren finanziellen Mitteln decken konnten / können“, begründet der Kreis die Zunahme auf AZ-Anfrage. Aber darin seien auch Personen enthalten, „welche aufgrund der aktuellen Lage nicht in ihr Heimatland (Ukraine) zurückkehren können“.



16 von 16 Seniorinnen spüren Einschnitte

Viele Zahlen, aber was sagen diese nun genau aus? Wie geht es den Rentnern in der Hansestadt? Das wollte die AZ genauer wissen und fragte bei eben jenen nach.



In der Begegnungsstätte der Volkssolidarität im Südbockhorn ist so gut wie immer etwas los. Mit einer Fülle an Veranstaltungen wird für Unterhaltung, Bewegung und Gemeinsamkeit gesorgt. Und so trafen sich am Dienstag 15 Damen zum Sitztanz unter der Führung von Marina Kämpfer, Leiterin der Begegnungsstätte. Auf die Frage der AZ, ob eine von ihnen sagen würde, dass es keine größeren Einschnitte durch die Inflation gibt, meldete sich keine der 16 Anwesenden.

„Es ist schon sehr schwierig. Überall zahlt man zu. Das ist doch Wahnsinn“, stellte Heidemarie Hennings direkt zu Beginn klar. Besonders Alleinstehende ohne Partner oder Witwenrente hätten es schwer, sagt sie. Dem stimmt auch die alleinstehende Salzwedelerin, Käthe Oehrling, zu. „Ich habe eine alte Wohnung und die Miete wurde erhöht. Ich weiß aber nicht wofür“, erzählt sie voller Sorge. „Ich muss so sehr rechnen. Ich lege zum Beispiel immer Geld für das Taxi zur Seite, denn ohne komme ich ja nirgends hin“, führt Oehrling weiter aus.



Geld fürs Taxi muss zur Seite gelegt werden

Eine weitere Dame ist ebenso wie viele andere auf Taxis angewiesen, um von A nach B zu kommen. „Ich fahre mit dem Taxi zum Arzt, zum Einkaufen und zur Volkssolidarität. Dafür geht mein Pflegegeld drauf. Eigentlich bräuchte ich das für andere Sachen, aber das geht nicht. Ohne Pflegegeld und Witwenrente würde gar nichts gehen“, stellt die Rentnerin klar.



Marina Kämpfer kann ihre Damen verstehen, sie selbst bemerke die Einschränkungen ebenfalls: „Es ist ja nicht so, dass man am Hungertuch nagt, aber es ist schon zu spüren. Es sind mehr Dinge, auf die man jetzt verzichten muss.“



Die Frauen erzählen, dass nun noch mehr auf Angebote geguckt werden würde. „Und man spart am Wasser. Man wäscht zum Beispiel ganz anders, teilt das anders ein“, fügt Heidemarie Hennings hinzu. Die Seniorinnen würden versuchen, keine Lebensmittel mehr wegzuschmeißen. Auch Freizeitaktivitäten, wie ein Besuch in der Begegnungsstätte, würden abnehmen.



Ein Leben lang gearbeitet

Übrigens bezieht keine der Damen Grundsicherung, denn „wir sind DDR-Frauen, wir haben unser Leben lang gearbeitet“. Und doch müssen sie im Alter gucken, wie sie über die Runden kommen, um sich etwa wichtige Taxifahrten leisten zu können.