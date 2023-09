Imkern tut es in der Seele weh, wie der Klimawandel die Bienen trifft

Von: Ulrike Meineke

Hartmut Pukall, Imker seit 40 Jahren, führt seit 1985 ein Klimabuch. Der Vergleich der Blütedaten damals und heute ist erschreckend. © Meineke, Ulrike

Imker haben „feine Antennen für die Umwelt“, sagt Hartmut Pukall. Der 73-jährige Wiersdorfer imkert seit 40 Jahren und beobachtet mit großer Sorge die Folgen des Klimawandels für die Honigbiene. Tausende Völker wurden dieser Tage in Europa weggeschwemmt und verbrannten. „Ich werde mich nicht auf der Straße festkleben, aber jeder sollte bei sich im Kleinen schauen, was er für das Klima tun kann.“ Dem Imker tut es in der Seele weh, wenn er sieht, wie sich die früher doch ziemlich heile Welt der Bienen verändert hat.

Salzwedel. Für Pukall ist der Klimawandel nicht neu: Er führt zu speziellen Klimadaten seit 1985 einen Taschenkalender und konnte schon im Wendejahr 1989 in seiner Hausarbeit zum Imker-Facharbeiter nachweisen, dass sich das Klima gewandelt hat.

Einige Beispiele von 1985 und heute

• Die Haselblüte setzte 1985 am 23. Januar ein. Heute blüht der Hasel schon vor Weihnachten.



• Die Weide blühte 1985 am 4. April, jetzt tut sie es bereits im Februar.



• Der Raps stand im gleichen Jahr am 20 Mai in voller Blüte – „heute sind wir da schon mit der zweiten Schleuderung durch“.



• Die Wintertraube – der Zeitpunkt, an dem sich das Bienenvolk in Traubenform zusammenzieht, um sich zu wärmen – notierte der Wiersdorfer Hartmut Pukall im Jahr 1985 für den 23. Oktober. „Jetzt passiert das, wenn wir Glück haben, kurz vor Weihnachten.“

Was bedeutet das für die Bienen?

„Die Bienen haben Stress, sind den ganzen Winter über aktiv.“ Und die Varroamilbe, die maßgeblich zum Bienensterben beiträgt, findet gute Vermehrungsbedingungen.

Höhere Honigerträge durch Erderwärmung

Die Erderwärmung führe aber auch zu etwas höheren Erträgen, weil die Bienen früher mit dem Nektarsammeln anfangen und im Herbst später damit aufhören. Gut sei das aber natürlich nicht, und es könne auch „nach hinten losgehen“. Wegen der Trockenheit gab es zum Beispiel 2022 und 2021 keinen Heidehonig („Heide braucht Regen vor der Blüte, dann muss es warm und trocken sein.“)

Wie kann den Bienen geholfen werden?

„Wir müssen aufpassen, dass die Bienen nicht verhungern. Wenn kein Pollenangebot da ist, weil die Pflanzen vertrocknet sind, wie im vergangenen Jahr, dann ist das nicht zu ersetzen“, äußerte Hartmut Pukall. Fehlenden Nektar könne der Imker durch Zufüttern ausgleichen, was wiederum finanzielle Auswirkungen hat.

ZUM THEMA Klimawandel 2023 trifft Honigbiene Beispiele für die Auswirkungen des Klimawandels 2023 für die Honigbiene:

• Die Akazie blühte in diesem Jahr gut, aber die Blüten vertrockneten durch Sonneneinstrahlung und Trockenheit. Folge: Die Bienen konnten nur drei Tage Pollen und Nektar sammeln.

• Die Linde blühte 2023 ebenfalls gut, bot aber wegen fehlenden Regens nur ein sehr spärliches Nektarangebot für die Bienen.