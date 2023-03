Im Zeit-, aber nicht im Kostenplan: Baustelle Mittelstraße in Salzwedel wird teurer

Von: Lydia Zahn

Teilen

Handwerker Daniel Boetzel ist dabei, die Decke für die nächste Platte zu vermessen. © Zahn, Lydia

Die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft lässt den DDR-Bau in der Mittelstraße 14 in Salzwedel sanieren. Und dort hat sich schon einiges getan. Die Arbeiten liegen gut im Zeit-, jedoch nicht mehr im Kostenplan.

Salzwedel – Die Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) saniert seit Sommer den DDR-Bau in der Mittelstraße Nummer 14 in Salzwedel. Wie Wobau-Chef Christian Märtens nun verriet, laufen zwar die Arbeiten zeitlich nach Plan. Jedoch sind die Kosten für den Umbau gestiegen.



Das Problem, Fachfirmen an die Hand zu bekommen, scheint es nicht so zu geben. Dafür schlagen Inflation und Co. mit rund 50 000 Euro Mehrkosten zu Buche. Die Gesamtinvestition beläuft sich also derzeit auf 950 000 Euro. Doch Märtens lässt sich davon nicht die Suppe versalzen. Schließlich hat sich schon so einiges auf der Baustelle getan.

Der größte Fortschritt ist in den Badezimmern zu sehen. Die Badewanne steht, und gefliest wurde auch schon. © Zahn, Lydia

So wurden bodentiefe Fenster zur Straßenseite eingebaut, die noch mit einem Gitter versehen werden sollen. Die Wände sind verputzt und gespachtelt, und die Malerarbeiten stehen kurz bevor, verrät Bauleiter Normen Thiele-Kleinau. Die Sanitärarbeiten in den Wohnungen wurden abgeschlossen, die Fenster teilweise erneuert, alte Türrahmen ausgetauscht und die Bäder gefliest.



Zur Erinnerung: Aus ehemals acht Wohnungen werden nun sechs – dafür mit mehr Platz. So sollen fünf Drei- und eine Vier-Raum-Wohnung entstehen. Außerdem werden das Dach, die Dämmung, die Fassade sowie die Haustechnik energetisch modernisiert inklusive Wärmepumpe und dezentraler Warmwasser-Bereitung.



Der Blick vom Ankleide- ins Schlafzimmer im Dachgeschoss: Der Grundriss in den Wohnungen des Hauses Nummer 14 an der Mittelstraße ist schon klar erkennbar. © Zahn, Lydia

Eine Photovoltaikanlage kommt übrigens nicht aufs Dach, auch wenn sich das im Rahmen der Sanierung anbieten würde. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis lasse das nicht zu. Um den Denkmalschutz einzuhalten, müssten die teureren roten Paneele aufs Dach, doch das würde sich laut Märtens aus vielerlei Gründen nicht lohnen.