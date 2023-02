Hunderte Besucher beim Oldtimer-Teilemarkt in Salzwedel

Von: Christian Reuter

Organisator Dirk Wotapek (l.) freute sich über die vielen Besucher und Paul Müller aus Weste-Bahnhof bei Uelzen über die Simson SR 2, die er erstehen konnte. © Christian Reuter

Über mehrere hundert Meter standen am Sonnabend, 11. Februar, am Werner-Seelenbinder-Stadion in Salzwedel Fahrzeuge am Straßenrand, denn die eigentlichen Parkplätze waren meistens alle besetzt. Grund für diesen großen Ansturm war der Oldtimer-Teilemarkt, der nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in der Bauernmarkthalle veranstaltet wurde.

Salzwedel. Organisator Dirk Wotapek aus Winterfeld zeigte sich sehr zufrieden mit dem Zuspruch für den Markt: „Wir haben hier etwa 45 Stände und mehrere hundert Besucher.“ Es seien Händler und Gäste aus ganz Deutschland gekommen, unter anderem aus Berlin, Erfurt, Hannover, dem Hamburger Raum und aus Bayern. Aber auch sogar aus dem Ausland, so aus den Niederlanden und Polen. Eine ganze Reihe an Teilnehmern übernachte ein- oder auch zweimal in der Stadt.

Der Oldtimer-Teilemarkt sei in einem großen Umkreis der einzige in der Region, daher auch das große Interesse. Dazu komme die lange Corona-Pause, 2020 sei der letzte Markt gewesen. Inzwischen sei es schon der 14. Oldtimer-Teilemarkt, berichtete Wotapek.



Stöbern, feilschen und tauschen waren am Sonnabend, 11. Februar, beim Oldtimer-Teilemarkt in der Salzwedeler Bauernmarkthalle angesagt, zu dem Hunderte Besucher kamen. Viele hatten eine weite Anreise. © Christian Reuter

Früher sei er selbst von Teilemarkt zu Teilemarkt gefahren, dadurch habe er sich einen Namen gemacht: „Ich kenne ja jeden Händler persönlich.“ Auf dem Teilemarkt seien professionelle und private Händler vertreten. Die Privaten würden viele Dinge vom Scheunenboden anbieten. Doch es gehe auf dem Markt nicht nur um das Erwerben von Ersatzteilen, sondern vor allem auch um den Erfahrungsaustausch, betonte der Veranstalter.



Bei diesem Händler aus Bayern gab es vor allem Ersatzteile für Traktoren der Marke Lanz. Die Teile werden überwiegend getauscht, sagte der Händler. © Christian Reuter

Dem stimmte auch ein Händler aus Bayern zu, der aus dem Raum Starnberger See angereist war. „Das Wichtigste ist für mich, Adressen zu bekommen, damit ich meine Traktoren komplettieren kann. Die Teile werden ja überwiegend getauscht.“



Sehr zufrieden zeigte sich Paul Müller aus Weste-Bahnhof bei Uelzen, der auf dem Markt eine Simson SR 2 kaufte. „Das Moped hat noch die Original-Patina“, freute sich der begeisterte Mopedfahrer.