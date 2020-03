Hund beißt Mann in Salzwedel ins Gesicht

Salzwedel – Von einem Hund gebissen wurde ein Mann am Sonnabend am Kuhdamm in Salzwedel. Zwei Freunde hatten zuvor zusammen den Tag verbracht und Alkohol konsumiert.

Plötzlich biss der Hund des Beschuldigten den Geschädigten ohne Grund ins Gesicht, wobei dieser leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in das Altmarkklinikum Salzwedel. Angaben zur Tat konnten die beiden Herren aufgrund des Alkoholisierungsgrads nicht machen. cr. Rubriklistenbild: © dpa-avis