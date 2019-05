Salzwedel – Gegen 10.15 Uhr wurde am Montag eine 66-Jährige an der Ecke Große Pagenberg- / Karl-Marx-Straße von einem Mischling ähnlich einem kleinen Schäferhund angegriffen, gekratzt und gebissen. Der Hundehalter war dabei und gab an, gut versichert zu sein.

Im allgemeinen Trubel – die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht – vergaß die Dame, sich die Personalien des Hundehalters geben zu lassen. Dieser wird nun gesucht. hob Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa