Hohe Kosten und Inflation lassen Zahl an Baugenehmigungen im Altmarkkreis Salzwedel sinken

Von: Christian Reuter

Die Zahl an Baugenehmigungen ist im Altmarkkreis Salzwedel und auch in der Stadt Salzwedel deutlich zurückgegangen. Auch die Nachfrage nach Baugrundstücken ist rückläufig. Derzeit wird in der Hansestadt an der Arendseer Straße ein Wohnhaus errichtet (im Bild). © Christian Reuter

Sich den Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen, war schon in der Vergangenheit nicht gerade einfach. Doch die extrem gestiegenen Materialkosten, die hohen Bauzinsen und Energiepreise sowie die weiter anhaltende Inflation dürften noch wesentlich mehr Menschen davon abhalten, sich ein eigenes Haus zu bauen. Sind die Nachfrage nach Baugrundstücken und die Zahl der Baugenehmigungen tatsächlich gesunken? Die AZ fragte dazu bei der Stadt Salzwedel, dem Altmarkkreis und Handwerkern nach.

Salzwedel. Im Altmarkkreis lag die Zahl der Baugenehmigungen im Jahr 2021 noch bei 128, im vergangenen Jahr waren es 123 und in diesem Jahr bisher (bis zum 21. April) 27, teilt Kreispressesprecherin Inka Ludwig mit.

Noch deutlicher wird die Entwicklung, wenn man nur jeweils den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 21. April vergleicht. Im Jahr 2021 waren es 52, ein Jahr später 43 und 2023 bisher 27, also ein starker Rückgang. „Die Zahlen basieren auf erteilten Baugenehmigungen für den Wohnungsbau einschließlich Vorhaben im Genehmigungsfreistellungsverfahren (Errichtung und Änderung – Umbau, Anbau)“, erklärt Ludwig.



Zu den Baugrundstücken der Stadt Salzwedel kann Pressesprecher Andreas Köhler Auskunft geben: „Die Hansestadt Salzwedel veröffentlicht ihre verfügbaren Baugrundstücke auf öffentlichen Flächen auf der Internetseite.



Derzeit steht ein Baugrundstück an der Gardelegener Straße – Windmühlenbreite sowie in Kemnitz, Neue Straße, zum Erwerb. Weitere Flächen sind derzeit nicht frei.“ Allerdings sei in der Stadt auch eine sinkende Nachfrage nach Baugrundstücken zu verzeichnen.



Bezüglich möglicher neuer Bauplätze teilt Köhler mit, dass mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes geplant sei, neue Bauflächen vorzuhalten. Allerdings müssten diese erst entsprechend beplant werden, sodass darüber derzeit keine weiteren Auskünfte getroffen werden könnten.



Neben einem Neubau auf verfügbaren Bauplätzen könne auch die Sanierung einer Bestandsimmobilie, zum Beispiel in der Innenstadt, in Betracht gezogen werden. Hier bestehe für Gebäudesicherungsmaßnahmen die Möglichkeit, über die Hansestadt Salzwedel Fördermittel über das Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ zu beantragen.



Eine sinkende Nachfrage beim privaten Wohnhausbau kann auch Andy Petzholz, Inhaber einer Firma für Innen- und Trockenausbau in Salzwedel, bestätigen: „Bisher haben wir jährlich an 20 Fertighäusern gearbeitet, jetzt sind es nur noch zwei bis drei.“



Dies werde aber nicht ewig so bleiben, ist Andy Petzholz überzeugt, die Situation werde sich wieder entspannen. Beim Material habe es bereits eine Entspannung gegeben, einige Preise, zum Beispiel für Holz, seien sogar rückläufig.