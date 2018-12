Herr über 2522 Wohnungen

Salzwedel. Ab Montag übernimmt Christian Märtens die Geschäftsführung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Der 41-jährige Pretzierer löst Gudrun Bubke ab (wir berichteten), die heute ihren letzten Arbeitstag hat.

Mit Christian Märtens ist ein versierter Wohnungsmarktkenner in die Unternehmung der Stadt eingestiegen.

Bevor er wieder zurück nach Salzwedel kam, war Märtens zuletzt in führenden Positionen bei dem börsenorientierten Immobilienkonzern TAG Immobilien AG und agierte als Standortleiter in Chemnitz.

Aus diesen Erfahrungen – besonders in der mit Salzwedel vergleichbaren Stadt Döbeln – in der Märtens ebenfalls wirkte – lenkt er seinen Blick in der Hansestadt auf Investitionen in den Bestand. Dabei setzt der neue Geschäftsführer die Linie seiner Vorgängerin fort: seniorengerecht, barrierefrei, Ausstattungsqualität. Schon im April will Märtens den ersten Block im Friedensring – die Nummer 37 bis 40 – mit Aufzügen versehen lassen.

+ Der 41-jährige Pretzierer Christian Märtens verfügt über langjährige Erfahrungen beim Verwalten von großen Wohnungsbeständen. © Benecke Zugleich lenkt er seinen Blick auf den Altbestand, den sich eigentlich nur eine große und gut florierende Gesellschaft wie die Salzwedeler Wobau leisten kann. „Wir haben 24 Wohnungen in der Innenstadt, in die wir noch nicht investiert haben“, sagt Märtens und sieht dort Grundrissveränderungen als Attraktivitätssteigerung. Ähnliches Potenzial sieht der Mann, der sich um insgesamt 2522 Wohnungen kümmern muss, auch an der Uelzener Straße. Dort wäre es möglich, aus zwei eine Wohnung zu machen. Denn: „Was in der Stadt fehlt, sind normal ausgestattete vier- und Fünf-Raum-Wohnungen. Das Angebot ist deutlich geringer als die Nachfrage“, hat der Geschäftsführer ausgemacht.

„Wir haben 192 Wohnungen, die leer stehen, knapp 100 davon wollen wir wieder vermieten“, überblickt der Geschäftsführer die Lage. Abrisse plant Märtens vorerst nicht. An der Lindenallee (Wohngebiet Arendseer Straße) sieht er noch Bedarf, die 4. bis 6. Etagen der Sechsgeschosser herunternehmen zu lassen. Doch das ist Zukunftsmusik. Für das kommende Jahr plant Märtens das noch nicht.

2019 steht erst einmal das Fertigstellen des Neubaus an der Neutorstraße auf dem Programm. Zudem sollen im Friedensring 34 bis 36 nach der Heizung nun die Wasser und Abwasserstränge erneuert werden. Außerdem steht im nächsten Jahr die Planung für die Goethestraße 42 auf dem Programm. Das Gebäude soll aufgrund seines maroden Zustandes abgerissen werden, ein Neubau ist dort ab 2020 vorgesehen.

Ein Schuh drückt den Wobau-Chef besonders: „Die Zahlungsmoral unserer Kunden insgesamt, hat sich nicht positiv entwickelt“, formuliert Märtens vorsichtig. Auch dort will er ansetzen. Denn das Unternehmen muss bis 2022 auch noch 855.000 Euro Altschulden aus DDR-Zeiten abtragen.

Von Holger Benecke