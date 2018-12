Was heißt hier Werbung?

Ein verurteilender Blick – „So etwas mache ich nicht.“ Vielleicht ist es für den Mediziner nicht mit seinem Wertesystem vereinbar, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Das ist in Ordnung.

Ist es denn mit meinem eigenen Wertesystem vereinbar? Werde ich es bereuen? Tut es weh? Kann ich noch Kinder gebären, wenn ich so weit bin, wenn ich den richtigen Partner habe, finanziell stabil und psychisch bereit bin?

Es gibt unzählige Fragen und schwerwiegende Gewissenskonflikte, die eine Frau durchmacht, wenn sie darüber nachdenkt, eine Schwangerschaft abzubrechen. Zu diesen sollte allerdings nicht gehören, ob sie sich trauen kann, das Thema vor der Frauenärztin oder dem -arzt anzusprechen, weil dieser sie dafür verurteilen könnte. Deshalb sollte es Medizinern erlaubt sein, auf Internetseiten und in Prospekten klar zu sagen, ob bei ihnen ein Schwangerschaftsabbruch möglich ist.

Der Paragraph 219a des Strafgesetzbuches kriminalisiert die Bereitstellung solcher Informationen allerdings und deklariert dies als Werbung. Als 2017 die Ärztin Kristina Hänel zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt wurde, weil sie auf ihrer Homepage einen Link mit Informationen zu Abbrüchen zur Verfügung stellte und darauf hinwies, dass sie diese auch durchführt, entflammte eine Diskussion über den Paragraphen 219a. SPD, Grüne, FDP und Linke forderten dessen Abschaffung. Die CDU verweigerte. Am Mittwoch einigte sich die Regierungskoalition nun auf einen Kompromiss. Einen faulen. Der Paragraph 219a bleibt bestehen, soll aber ergänzt werden – reine Informationsangaben seien okay. Doch wie legt man das aus? Kristina Hänel hat informiert. Aber laut Rechtsprechung habe sie geworben, weil sie auch darauf hinwies, dass der Eingriff Geld kostet.

Die CDU beharrt auf dem Schutz des ungeborenen Lebens. Ja, der ist wichtig. Gerade deshalb müssen Frauen genaustens darüber informiert sein, was ein Schwangerschaftsabbruch bedeuten kann. Für ihre Körper, für ihre Psyche. Hier wird doch keine Urlaubsreise oder ein Kaffee angepriesen, mit sexy Bikini-Babes und einem Espresso schlürfenden George Clooney. Ich habe noch nie in einer Praxis ein großes Schild mit dem Slogan „Ungewollt schwanger? Treiben Sie bei uns ab, nur günstige 599,99 Euro“ gesehen. Bestattungsinstitute dürfen werben. Jemanden dazu animiert, früher zu sterben, hat das noch nie. So wie die vermeintliche „Werbung“ zu Schwangerschaftsabbrüchen noch nie eine Frau dazu angehalten hat, sich zu denken: „Hey, spitzen Angebot, lass ich mich gleich mal schwängern!“

Paragraph 219a beinhaltet, dass Ärzte ihres „Vermögensvorteils“ wegen darauf hinweisen, dass sie Abbrüche vornehmen. Sie würden daran verdienen wollen. Ich gestehe ihnen allerdings mehr Emphatie und weniger Geldgier zu. Tatsache ist, dass es Ärzte gibt, die einen Schwangerschaftsabbruch moralisch verwerflich finden. Also ist es doch gut, wenn eine Patientin vorher weiß, mit welchen Ärzten sie sprechen kann und mit welchen nicht.

Von Hanna Koerdt