Heimelige ESC-Party in der Kulturnische Salzwedel

Von: Kai Zuber

„Ein bisschen Frieden“ war gestern. Leider. Bisher hatte es in der Historie des Eurovision-Song-Contest (ESC) nur für zwei deutsche Siege gelangt. Das erste Mal landete im Jahre 1982 die Sängerin Nicole mit ihrem berühmten Antikriegslied einen verdienten Nummer-eins-Hit bei dem Wettbewerb. Später gelang dann der von den Medien gehypten Lena Meyer-Landrut mit „Satellite“ ein ähnlicher Erfolg. Doch ansonsten? Am Sonnabend, 13. Mai, gab es nun in Liverpool eine erneute Schlappe für die einstige „Schlager-Weltmacht“ Deutschland: Schweden siegte, Germany wurde Letzter bei dem grellen, extrovertierten und bunten Show-Spektakel, das für viele Zuschauer schon lange den Charme von einst verloren hat.

Salzwedel. Der Vorwurf der Dekadenz klang auch bei vielen aktuellen Bewertungen des ESC in den sozialen Netzwerken (z.B. bei den Online-Ausgaben des „Spiegel“ und des „Focus“) an. Doch was soll’s: „The Show must go on“. Zumindest etwas von dem alten ESC-Glamour zelebrierten die Freunde und Gäste der Salzwedeler Kulturnische bei ihrer heimeligen Party im Obergeschoss des Treffs bei ihrem gemeinsamen Public-Viewing.

Während auf einer großen Leinwand der Eurovision-Song-Contest live über die Bühne ging, machten es sich die gut gelaunten Gäste auf den bequemen Sofas und Sesseln im nostalgisch eingerichteten Klubraum bequem. Dazu gab es Sekt, Snacks und einen leckeren Käse-Weintrauben-Igel zum Naschen. Yulian Ide kümmerte sich liebevoll darum, dass es die Zuschauer - die Damen extra schick gestylt - beim Schauen und Voten urgemütlich hatten.



„Mein Favorit ist Österreich“, sagte Ide und wartete zusammen mit seinen Freunden gespannt ab, was der musikalische Show-Abend zu bieten hatte. An jeden Gast übergab er gleich zum Auftakt einen Bewertungsbogen für das Voting: „Jeder kann maximal zwölf Punkte vergeben. Wir bewerten dann so, als ob wir hier in der Kulturnische ein Land wären. In der Pause zählen wir dann unsere Punkte zusammen“, erklärte er und alle machten mit.



Fazit: Ein bisschen Enttäuschung über das peinliche deutsche Abschneiden machte sich am Ende auch in der Kulturnische breit. An Peinlichkeit grenzende Kostüm- und Gesangsprovokationen und musikalisch inszenierte Skandalauftritte reißen offenbar heutzutage bei den zunehmend politisierten ESC-Inszenierungen niemanden mehr so richtig vom Hocker. Dies zeigte zum Beispiel auch der Beitrag aus Kroatien mit dem Song „Mama SC“, wo sich die Akteure in weißen Feinripp-Schlüpfern und Militär-Mützen in Szene setzten. Also nun doch wieder zurück zu den Wurzeln? Wie wär’s also wieder mit „Ein bisschen Frieden“, gesungen von einem besorgten Mädchen mit einer Gitarre?



Am Ende machte die Sängerin Loreen aus Schweden mit „Tattoo“ das Rennen. Die Hamburger „Lord of the Lost“ mit dem Glamrock-Schocker „Blood und Glitter“ landeten ganz hinten und wurden damit zu „Lord of the Looser“. Also wieder einmal eine Totalpleite. Und wieder nicht ganz unverdient, wie viele meinen.